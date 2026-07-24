中央氣象署昨晚將熱帶性低氣壓TD13升格為今年第12號颱風，並發布海上颱風警報，但因日本氣象廳還未命名，暫以「未命名」稱呼，但今（24日）日本氣象廳正式將其升格並命名，氣象署今晨將今年第12號颱風正名為「紅霞」（國際命名：NOUL），預測紅霞強度、暴風圈都有增強趨勢，今晚迎風面花東及恆春半島將有陣雨或雷雨，雨勢越晚越明顯。
「紅霞」颱風正式命名！暴風圈擴大又增強
亞太地區颱風是否生成與命名，主要由日本氣象廳判斷，但昨晚菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已達輕颱等級，且位置相對接近台灣，氣象署將其升格為今年第12號「未命名」颱風。不過稍早日本氣象廳已正式命名，氣象署於今晨5時30分更新海上颱風警報，並正式將今年第12號颱風命名為「紅霞」，對巴士海峽、東沙島海面及臺灣海峽南部將構成威脅，預計強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，預估今晚至周六（25日）最接近台灣。
根據氣象署表示，紅霞颱風今日5時的中心位置在北緯18.4度，東經 124.3度，即在鵝鑾鼻的東南方約530公里之處，以每小時28轉25公里速度，向西北西進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑60公里。
紅霞颱風最新路徑、對台影響！今晚花東、恆春半島先變天
紅霞颱風路徑將通過巴士海峽及東沙島海面後登陸中國廣東一帶，今天迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢越晚越明顯，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區也有降雨機會。
明（25）日東部、東南部地區及恆春半島仍有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
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亞太地區颱風是否生成與命名，主要由日本氣象廳判斷，但昨晚菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已達輕颱等級，且位置相對接近台灣，氣象署將其升格為今年第12號「未命名」颱風。不過稍早日本氣象廳已正式命名，氣象署於今晨5時30分更新海上颱風警報，並正式將今年第12號颱風命名為「紅霞」，對巴士海峽、東沙島海面及臺灣海峽南部將構成威脅，預計強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，預估今晚至周六（25日）最接近台灣。
紅霞颱風最新路徑、對台影響！今晚花東、恆春半島先變天
紅霞颱風路徑將通過巴士海峽及東沙島海面後登陸中國廣東一帶，今天迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢越晚越明顯，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區也有降雨機會。
明（25）日東部、東南部地區及恆春半島仍有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。