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「紅霞」颱風正式命名！暴風圈擴大又增強

不過稍早日本氣象廳已正式命名，氣象署於今晨5時30分更新海上颱風警報，並正式將今年第12號颱風命名為「紅霞」，對巴士海峽、東沙島海面及臺灣海峽南部將構成威脅，預計強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，預估今晚至周六（25日）最接近台灣。

▲氣象署於今晨5時30分更新海上颱風警報，並正式將今年第12號颱風命名為「紅霞」，而紅霞颱風強度稍有增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢，預估今晚至周六（25日）最接近台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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