氣象署於昨晚發布海上颱風警報，並在今（24日）晨正式將今年第12號颱風命名為「紅霞」颱風。根據氣象專家吳德榮表示，颱風路徑將持續往西北西進行，並通過巴士海峽，暴風範圍將掠過台灣南方海域，今日東半部水氣將逐漸增多，南由恆春半島北至東北角，降雨越晚越明顯，明（25）日受到颱風外圍環流影響，降雨範圍擴大，花蓮以南及屏東需慎防雨災。
暴風範圍掠過台灣近海！紅霞颱風最新路徑更明朗
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第12號輕颱「紅霞」，在呂宋島東方，今（24）日持續往西北西進行，通過巴士海峽，暴風範圍掠過台灣南側海域。
到了明（25）日，颱風將略轉西北、朝廣東前進，並在周日（26日）凌晨登陸廣東一帶。根據最新歐洲模式系集模擬的平均路徑亦顯示類似的預測，「路徑潛勢預測圖」的紅框及各別成員的分布，皆顯示預測路徑的「不確定性」明顯縮小。
東部變天越晚雨越大！明雨區擴大：下到紫爆慎防雨災
吳德榮指出，今日西半部因颱風外圍及過山氣流的沉降作用，白天晴朗穩定、高溫炎熱，要注意防曬、防中暑；東半部水氣逐漸增多，南由恆春半島北至東北角，降雨愈晚愈明顯。今日各地氣溫如下：北部23至37度、中部23至37度、南部25至37度、東部23至35度。
明（25）日受到「紅霞」外圍雲系影響，降雨範圍擴大、花蓮以南及屏東防雨災，中部偶有局部短暫陣雨，北部影響輕微。今明兩天中部以北白天應防「極端高溫」。周日（26日）東部、東南部及南部仍有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。
下週一、二（27、28日）偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，大氣不穩定、午後應注意局部性強對流的發生，未降雨前、天氣偏熱。下週三至週六（29至8月1日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第12號輕颱「紅霞」，在呂宋島東方，今（24）日持續往西北西進行，通過巴士海峽，暴風範圍掠過台灣南側海域。
東部變天越晚雨越大！明雨區擴大：下到紫爆慎防雨災
吳德榮指出，今日西半部因颱風外圍及過山氣流的沉降作用，白天晴朗穩定、高溫炎熱，要注意防曬、防中暑；東半部水氣逐漸增多，南由恆春半島北至東北角，降雨愈晚愈明顯。今日各地氣溫如下：北部23至37度、中部23至37度、南部25至37度、東部23至35度。
明（25）日受到「紅霞」外圍雲系影響，降雨範圍擴大、花蓮以南及屏東防雨災，中部偶有局部短暫陣雨，北部影響輕微。今明兩天中部以北白天應防「極端高溫」。周日（26日）東部、東南部及南部仍有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。
下週一、二（27、28日）偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，大氣不穩定、午後應注意局部性強對流的發生，未降雨前、天氣偏熱。下週三至週六（29至8月1日）水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。