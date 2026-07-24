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百萬YouTuber蔡阿嘎經營網紅事業超過10年，在事業巔峰時曾在雙北擁有9間房、老婆二伯的副業HAHABABY營收還破億，讓他可以對員工超大方，其中最具代表性的福利，就是每年發年終獎金時，讓員工「數字自己寫」，而金額如果比他預期的少，蔡阿嘎直接補差額加到滿，甚至有同事被多發26萬元，讓人感動到當場下跪。蔡阿嘎每一年都會把發年終獎金的影片公開，其中2023年更是號稱「史上最佛！數字讓員工自己填，金額直接公開讓大家知道啦」，影片中他讓員工們各自寫下自己猜測的獎金數字，如果員工寫得比公司預定金額低，他就會把差額直接補上。因為大家猜測的數字不太一樣，因此現場有員工直接多拿26萬元、10萬元及3萬元不等，就連到職不到一年的新員工，也被加了9萬元，看到數字當下直接哭出來；也有常上鏡的員工看到數字後，因為太震驚直接給蔡阿嘎下跪了。不只是蔡阿嘎發年終超大方，老婆自創品牌HAHABABY也是不遑多讓，一名入職才半年的保母兼企劃喬安，看到數字後直接原地看哭，雖然沒有像蔡阿嘎一樣公開數字，不過也能感受出數字超驚人，甚至同事包子因為太開心，直呼「可以買一張台積電」，後來才被提醒「這樣會讓大家誤會」暗示她看錯數字了。