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▲Jennie公開新歌〈Less than a LOVER〉預告，穿著比基尼坐遊艇依偎在Kai的懷裡甜笑。（圖／翻攝自Jennie tiktok）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（24）日的娛樂新聞搶先看，台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲22日晚間突發文，指控王菲找黑道及巫師做法害張柏芝離婚，引來各方怒批，而她昨日終於刪文後竟坦承根本不認識張柏芝，讓外界傻眼；BLACKPINK成員Jennie公開新歌〈Less than a LOVER〉預告，穿著比基尼在台灣男模Kai懷裡甜笑唱歌；被稱為「台灣最強高中生」的網紅Ray日前才在直播突自爆單身，而昨日女友Angi Yan也認了已分手，並直言：「從來沒做過對不起對方的事情。」台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲，22日晚間突發文指控王菲找黑道及巫師做法傷害張柏芝，甚至害張柏芝跟謝霆鋒離婚，引來王菲前經紀人邱瓈寬震怒罵她是水軍，還傳出要告死對方。在被各方批評後，徐莉玲昨日終於刪文，並坦承自己其實根本不認識張柏芝，只是看到相關報導，因為心疼對方跟孩子太辛苦，才會發文抱不平。韓國女團BLACKPINK成員Jennie的新歌〈Less than a LOVER〉將於今日發行，MV男主角還找來台灣男模特兒Kai合作。而昨日她搶先公開預告，與Kai一起坐在遊艇上，Jennie還穿著比基尼依偎在Kai的懷裡，被Kai背後環抱露出甜笑看著鏡頭唱歌，情侶般的氛圍直接閃翻粉絲，還有人直呼Kai是全台灣最幸運的男人。被稱為「台灣最強高中生」的Ray憑藉在Twitch直播上的高人氣走紅，而他去年大方認愛19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang，沒想到不到半年對方卻突然連發多個文章，還寫下「為什麼男人總是會出軌呢？」疑控他劈腿。不過今年3月兩人一起來台旅遊，讓外界猜測已和好，不料日前Ray突在直播中自爆單身，再度引發討論。而昨日，Angi Yang也發文認了已分手，並表示：「在這段感情裡我從來沒做過對不起對方的事情。」