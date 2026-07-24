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泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet），近日赴中國參與「2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議」，與中國國家主席習近平會面後，均發表聯合聲明，提到台灣問題、一中原則，引發我國外交部不滿，抗議中國利用任何國際交往的機會來矮化台灣。對此，多家泰媒23日引述阿努廷的說法，認為台泰關係或合作不會受到影響。綜合泰媒報導，泰國政府留意到台灣對於中泰聯合聲明的批評，包含一中政策、台灣是中國不可分割一部分、支持一國兩制等等，對於泰國無視事實、附和中國感到失望和遺憾，重申台灣是主權獨立的國家，拒絕中國對台灣的領土主張，並敦促曼谷不要支持中國孤立台灣的企圖。對此，阿努廷23日在總理府發表演說時表示，泰國的立場沒有改變，「一中」是長期奉行的政策、並非新出台，只要沒有明顯衝突，泰國仍願意與台灣合作，也從未試圖施加限制。阿努廷並補充說，泰國的政策並未偏袒任何一方，泰國政府已注意到台灣方面的回應，預計這場爭端不至於影響雙邊關係、免簽或在台灣的泰籍勞工。由於微妙的國際與地緣政治地位，台灣與全球大部分國家均無正式外交關係，它們檯面上雖大多奉行一中政策，但通常會避免針對台灣問題做出過於明確、「一刀切」的聲明，而是和美國一樣，偏向採取戰略模糊手段。