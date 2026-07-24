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致癌油事件延燒，國民黨主席鄭麗文昨語出驚人，稱2014年的頂新地溝油事件「並沒有危害健康」，引發外界譁然。國民黨昨深夜發出聲明，批評外界斷章取義，並舉法官判決，稱鄭麗文的說法沒錯。國民黨文傳會主委陳以信舉出自由時報2018年4月28日關於頂新案二審判決報導，法院一審判決魏應充無罪理由是，「雖然頂新原料有重金屬等成分，但精煉後的成品符合衛生規定，做成無罪判決」，但此判決一出全國譁然。二審時法官指出：「頂新向大幸福公司進口的飼料油，縱使精製符合標準與食用油脂衛生標準等規範，亦無從認定可供人食用。」改重判15年。他強調，兩審判決法官都認證鄭麗文的說法沒錯。陳以信指出，鄭麗文的用意就在於：頂新的成品油雖然符合衛生標準，但是因為使用的原料油非常噁心，並驗出包含重金屬的成分，就算精煉後的成品油符合衛生標準也不能成為食用油，頂新因此也被重判了15年。相較之下，現今中聯油脂的成品油就含一級致癌物，問題遠比當年頂新案還要嚴重許多。陳以信強調，回顧當年馬英九政府的處置，行政院長江宜樺、衛福部長邱文達及食藥署長葉明功相繼下台。如今從總統、行政院長到衛福部、食藥署，竟然沒有任何人願意負起政治與行政責任，凸顯出賴清德政府面對人民的顢頇與傲慢！陳以信痛批，民進黨今天刻意扭曲鄭主席發言，企圖轉移焦點，卻無法掩蓋賴政府失職卸責的事實。他更呼籲，全體關心食安的國人，7月25日一起站上凱達格蘭大道，用行動向這個失職、失能、傲慢、顢頇的政府發出怒吼，要求賴總統向全民公開道歉，要求行政院長卓榮泰及衛福部長石崇良為食安失職負起政治責任、立即下台。