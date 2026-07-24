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蔡阿嘎、妻子二伯自創品牌「HAHABABY」捲入抄襲爭議，事發後兩人雙雙神隱多日、社群也停止更新，近日員工蔡宗翰替女兒慶生時，家中玻璃反光疑似出現蔡阿嘎夫妻身影，為此蔡宗翰老婆洪嘉璘（+0）出面澄清，透露那是員工莎莎、珊佑，並非夫妻倆。蔡宗翰與+0日前幫女兒兔兔舉辦3歲生日派對，在社群分享多張慶生照，其中一張照片被眼尖發現，客廳櫥櫃的玻璃倒影中疑似出現兩道人影，認為是最近因為爭議消失在鏡頭前的蔡阿嘎跟二伯。面對外界瘋狂傳訊息好奇兩人身分，+0昨（23）日晚間在IG公開答案，表示倒影兩人其實是疼愛兔兔的「莎莎姨」與「珊佑姨」，並非蔡阿嘎夫妻，同時加上「#不是新聞寫的那樣啦」標籤，幽默澄清誤會。