中東緊張局勢持續加劇，有美媒引述川普（Donald Trump）最新受訪內容，聲稱正認真考慮在伊朗重啟大規模軍事行動，不排除會超越先前的「史詩怒火」。
根據《AXIOS》報導，川普表示，他已接近做出最終決定的階段，美軍已做好全方位準備，並透露若美國提出要求，以色列將迅速加入軍事行動，但美國單靠自身實力，完全有能力單獨發動這場大規模空襲。
川普坦言，他深知該決定將帶來「重大後果」，並暗示一旦以色列捲入其中，將可能面臨來自伊朗方面的強烈反擊。
川普並指出，美國雖然認為伊朗有意願談判，卻仍不願達成協議，指責德黑蘭「承受的壓力還不夠」，多名中東調解官員也證實，伊朗領導階層尚未接受調解方提出的最新停火方案。
以色列防長：已為應對伊朗局勢，做好「全方位準備」
另一方面，以色列國防部長卡茨（Israel Katz），當地時間23日召集多位以軍高層，包含負責進攻、防空、軍事情報、民防準備等各方面的官員，在國防部總部舉行了緊急局勢安全評估會議。
根據《耶路撒冷郵報》報導，卡茨聲稱，有鑑於當前與伊朗的緊張局勢不斷升級，以色列已為「所有可能發生的情況」做好準備。
卡茨並向伊朗發出嚴厲警告，如果伊朗選擇對以色列發動任何形式的攻擊，都將承受來自以方的「毀滅性打擊」。
雖然卡茨並未說明，此次召開會議，是否因為收到具體的警報，但報導引述西方情報機構的評估，稱伊朗可能試圖將以色列拖入對抗，甚至先發制人採取攻勢。
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川普坦言，他深知該決定將帶來「重大後果」，並暗示一旦以色列捲入其中，將可能面臨來自伊朗方面的強烈反擊。
川普並指出，美國雖然認為伊朗有意願談判，卻仍不願達成協議，指責德黑蘭「承受的壓力還不夠」，多名中東調解官員也證實，伊朗領導階層尚未接受調解方提出的最新停火方案。
以色列防長：已為應對伊朗局勢，做好「全方位準備」
另一方面，以色列國防部長卡茨（Israel Katz），當地時間23日召集多位以軍高層，包含負責進攻、防空、軍事情報、民防準備等各方面的官員，在國防部總部舉行了緊急局勢安全評估會議。
根據《耶路撒冷郵報》報導，卡茨聲稱，有鑑於當前與伊朗的緊張局勢不斷升級，以色列已為「所有可能發生的情況」做好準備。
卡茨並向伊朗發出嚴厲警告，如果伊朗選擇對以色列發動任何形式的攻擊，都將承受來自以方的「毀滅性打擊」。
雖然卡茨並未說明，此次召開會議，是否因為收到具體的警報，但報導引述西方情報機構的評估，稱伊朗可能試圖將以色列拖入對抗，甚至先發制人採取攻勢。
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