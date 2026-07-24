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▲徐莉玲刪除與張柏芝相關文章後，坦言根本不認識對方。（圖／翻攝自徐莉玲FB）

台玻集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲，22日晚間突發文指控王菲找黑道及巫師做法傷害張柏芝，甚至害張柏芝跟謝霆鋒離婚，引來王菲前經紀人邱瓈寬（寬姐）震怒傳出要告死對方。在被各方批評後，徐莉玲昨（23）日終於刪文，並坦承自己其實根本不認識張柏芝，只是看到相關報導，而心疼對方跟孩子太辛苦，才會發文抱不平，讓外界都看傻眼。徐莉玲22日晚間發文指控王菲聯手謝霆鋒破壞和張柏芝的婚姻等內容，而遭到砲轟後，她一開始堅持不刪文，因此傳出讓邱瓈寬震怒揚言提告，最終徐莉玲選擇刪文。而據《ETtoday星光雲》報導，徐莉玲被私訊詢問與張柏芝的關係與發文動機時，竟坦言根本不認識對方，只是因為心疼張柏芝跟孩子們太苦，才會忍不住發文為他們抱不平。據悉，徐莉玲發文引爆爭議後，一開始堅持不刪文，僅修改「找黑道和巫師做法傷害張柏芝」等字句，強調「轉載Google新聞的報導，字字有出處，有感而發，謝謝大家的關心。」並附上明顯是不實爆料的農場文影片，意指自己有憑有據。這也直接惹怒王菲前經紀人、好友邱瓈寬，懷疑是水軍、假帳號在背後搞鬼，要共同朋友出來處理，還動怒喊：「欠揍成這樣的少呀」、「這也不止告不告的問題？不快下架。」並喊話若不下架文章就會告死對方，徐莉玲才選擇刪文，讓這場風波暫時告一段落。