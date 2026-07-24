我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇完成世界大賽2連霸後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）、大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）及佐佐木朗希（Roki Sasaki）等人，於台灣時間今（24）日前往白宮接受美國總統川普（Donald Trump）表揚。川普得知道奇本季仍保持大聯盟最佳勝率後，當場喊話希望球隊完成3連霸，「期待明年還能再次見到你們。」道奇在2025年世界大賽擊敗多倫多藍鳥，連續兩季登上世界之巔，也成為近年大聯盟最具統治力的球隊。這是道奇連續第2年前往白宮，前一次是在2025年4月，慶祝擊敗紐約洋基奪得2024年世界大賽冠軍。川普在白宮玫瑰園歡迎道奇隊職員，稱球隊是「全世界最偉大的球隊之一」，並再度盛讚大谷的二刀流能力，將他與傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論。道奇也致贈川普客製化球衣及冠軍戒指複製品。除了大谷之外，世界大賽最有價值球員山本由伸與佐佐木朗希也參加活動。佐佐木預計在接下來對紐約大都會之戰先發，但仍配合球隊行程前往華盛頓，與隊友一同分享連霸榮耀。川普致詞時透露，自己近期忙於處理伊朗等國際事務，無法像過去一樣密切追蹤大聯盟賽季。他還開玩笑表示，如果自己對棒球戰況知道得太多，可能反而代表沒有認真工作。川普因此在活動開始前詢問羅伯斯：「你們今年打得如何？」羅伯斯則回答，道奇目前擁有大聯盟最佳勝率。川普聽完後隨即表示，希望球隊能延續目前表現，完成世界大賽3連霸，明年再度回到白宮。羅伯斯也沒有迴避3連霸話題，直接表明球隊今年的目標就是再拿一次冠軍。道奇近6年已奪下3座世界大賽冠軍，若能連續3年封王，將進一步確立這個世代的王朝地位。不過，道奇此次白宮行並非全員到齊。明星內野手貝茲（Mookie Betts）以陪伴家人為由缺席，赫南德茲（Kiké Hernández）及亨里奎茲（Edgardo Henriquez）也未參加，其中赫南德茲先前曾對洛杉磯移民執法行動表達批評。