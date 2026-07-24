我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在今年休賽季積極補強鋒線，近期將目標鎖定受限自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）。雖然外界對庫明加的市場價值評價不一，但他的運動能力、身材條件與防守潛力，仍讓湖人管理層相當心動。根據ESPN記者斯萊特（Anthony Slater）透露，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）電話打個不停，展現出志在必得搶下庫明加的超強企圖心。《ESPN》名記斯萊特（Anthony Slater）近日在節目中揭密了湖人隊對於庫明加的渴望程度：「我可以告訴你，他們（湖人）一直給庫明加打電話。顯然，他們目前還沒給出足夠吸引人的報價讓他立刻點頭……但我能告訴你的就是，佩林卡一直打電話去詢問庫明加的情況。」《ClutchPoints》名記席格爾（Brett Siegel）也隨後加碼證實：「現在聯盟裡所有人都認為他最終會穿上湖人球衣。佩林卡在補強具備運動能力的前鋒與翼側球員這方面，態度非常積極。」現年23歲的庫明加，去年被金州勇士隊交易至亞特蘭大老鷹隊，雖然展現出驚人的爆發力與體能天賦，但發揮依然時好時壞，延續了他生涯評價兩極的特質。這個月早些時候，曾有消息指出湖人與老鷹正在商討一筆以庫明加與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）為核心的「先簽後換」交易，雖然該筆談判隨後暫時冷卻，但湖人球團顯然並未放棄追求這位體能怪物。對於以唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）為核心建隊的湖人隊而言，陣容在運動天賦、防守與體能上確實存在很大的漏洞。而庫明加頂級的身體素質、身材長度與運動能力，正好能精準補足湖人最匱乏的環節。