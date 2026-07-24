美國科技股23日遭遇明顯賣壓，其中電動車大廠特斯拉（Tesla）、Google母公司Alphabet在公布最新財報後，股價雙雙重挫，市場擔心，2家公司雖持續押注AI發展，但龐大的資本支出恐在短期內侵蝕獲利能力。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，23日特斯拉股價大跌14.52%，為2025年3月以來最糟糕的一天，Alphabet也重挫近7%。2者市值分別蒸發2000億美元和3000億美元左右。
報導指出，Alphabet將2026年的資本支出預期，上調到1950億至2050億美元之間，高於先前預期的1800億至1900億美元，並警告 2027年的數字可能還會更高。與此同時，特斯拉第2季資本支出年增142%，達到57.9億美元，預計今年資本支出將超過250億美元。
2家公司都試圖安撫投資人對龐大支出的擔憂，比如馬斯克（Elon Musk）就在電話財報會議上表示，今年資本支出雖然龐大，但他相信回報也將相當驚人，還重點介紹了公司在半導體生產、人形機器人Optimus方面的規劃與投資方向。Alphabet財務長亦強調，支出增加主要是因為需求不斷在增長，必須加快產能。
投資管理與財務規劃公司「Quilter Cheviot」的技術研究主管巴林格（Ben Barringer）告訴《CNBC》，眼下投資人比較聚焦在資本支出的急劇增長，以及利潤率前景的疲軟。
資產顧問公司「Janus Henderson」的投資組合經理波特（Alison Porter）則認為，雖然Alphabet週四股價也挫跌不少，但種種跡象表明，它的一些投資已開始產生回報，比如Google的雲端運算收入就飆升82%，達到248億美元，超乎預期，形容：「這是5年來營收成長最強勁的季度之一，Alphabet是整個AI浪潮的晴雨表。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，Alphabet將2026年的資本支出預期，上調到1950億至2050億美元之間，高於先前預期的1800億至1900億美元，並警告 2027年的數字可能還會更高。與此同時，特斯拉第2季資本支出年增142%，達到57.9億美元，預計今年資本支出將超過250億美元。
2家公司都試圖安撫投資人對龐大支出的擔憂，比如馬斯克（Elon Musk）就在電話財報會議上表示，今年資本支出雖然龐大，但他相信回報也將相當驚人，還重點介紹了公司在半導體生產、人形機器人Optimus方面的規劃與投資方向。Alphabet財務長亦強調，支出增加主要是因為需求不斷在增長，必須加快產能。
投資管理與財務規劃公司「Quilter Cheviot」的技術研究主管巴林格（Ben Barringer）告訴《CNBC》，眼下投資人比較聚焦在資本支出的急劇增長，以及利潤率前景的疲軟。
資產顧問公司「Janus Henderson」的投資組合經理波特（Alison Porter）則認為，雖然Alphabet週四股價也挫跌不少，但種種跡象表明，它的一些投資已開始產生回報，比如Google的雲端運算收入就飆升82%，達到248億美元，超乎預期，形容：「這是5年來營收成長最強勁的季度之一，Alphabet是整個AI浪潮的晴雨表。」
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