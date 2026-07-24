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▲Jennie跟Kai一起看夕陽，還親手剝橘子餵他吃。（圖／翻攝自IG@oddatelier）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie的新歌〈Less than a LOVER〉將於今（24）日發行，MV男主角還找來台灣男模特兒Kai 。而昨日她搶先公開花絮影片，只見Jennie穿著比基尼與Kai一起坐在遊艇上，依偎在對方的懷裡，被Kai背後環抱還露出甜笑看著鏡頭唱歌，情侶般的氛圍直接閃翻粉絲，還有人直呼Kai是全台灣最幸運的男人。Jennie在昨日於抖音（tiktok）分享一段〈Less than a LOVER〉的MV幕後花絮。只見兩人在海上坐著遊艇，Jennie穿著黑白色系比基尼、外面披著白色罩衫，露出一邊香肩的依偎在Kai的懷裡，搭配著新歌甜笑看向鏡頭唱歌。而另一段影片中，則是兩人一起坐在海邊看夕陽，Jennie還親手剝橘子給Kai投餵，互動非常自然甜蜜，火速引發熱議，「竟然能被Jennie靠，根本全台灣最幸運的男人」、「幸福台灣男人，台灣之光」、「這互動真的太甜蜜了」、「好羨慕啊～」