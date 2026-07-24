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洛杉磯道奇完成世界大賽冠軍二連霸，今利用休兵日前往白宮，連續第2年與美國總統川普（Donald Trump）會面。川普在約25分鐘演說中盛讚大谷翔平是「國際傳奇」，還突然指著大谷詢問世界大賽MVP山本由伸：「你們誰是更好的投手？」兩名日本球星相視而笑，隨後同時伸手指向對方，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）與現場來賓笑成一片。道奇全隊在白宮玫瑰花園舉行世界大賽二連霸慶祝儀式，大谷、山本及佐佐木朗希等日本球員都出席。川普介紹上季世界大賽MVP山本時，先與他握手，接著轉身指向一旁的大谷，臨時拋出「誰是比較出色的投手」這道難題。大谷與山本聽完先是相視一笑，接著不約而同指向對方，誰也不願自稱更強。這段互動讓站在旁邊的羅伯斯當場大笑。川普在演說中特別花費大量篇幅介紹大谷，稱他為大聯盟歷史上罕見的「國際傳奇」。他提到，除大谷之外，大聯盟超過百年的歷史中，從未有球員超過一次以全票方式拿下年度MVP，大谷則已連續3年獲得全票肯定。大谷上季以55支全壘打刷新道奇隊史單季紀錄，並再次包辦國聯MVP全部第一名選票。加上效力天使時期兩度全票拿下美聯MVP，他的全票獲獎次數已寫下大聯盟紀錄。川普表示，若有人告訴他，一名球員能同時成為最頂尖的投手與打者，過去恐怕沒有人會相信，只有傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）曾接近做到類似成就，「他真的太驚人了。」川普也回顧大谷在上季國聯冠軍系列賽第4戰的神級演出。當時大谷面對密爾瓦基釀酒人，先發主投6局送出10次三振，打擊端又單場轟出3支全壘打，繳出大聯盟季後賽史上前所未見的二刀流表現。「我當時心裡想，這是我看過一名球員打出的最偉大一場比賽。」川普表示，大谷不只在投手丘壓制對手，還能在同一場比賽用3發全壘打主宰戰局，這種表現過去幾乎難以想像。白宮儀式結束後，道奇隊職員參觀橢圓形辦公室，並獲贈印有川普總統徽章的紀念挑戰幣。道奇則回贈川普一枚專屬訂製的世界大賽冠軍戒指，以及印有川普姓名與背號「47」的球衣，象徵他是美國第47任總統。