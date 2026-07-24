加油神卡停用！國泰世華銀行與台塑石化聯名信用卡「國泰世華台塑聯名卡」合約即將於7月31日到期，並從8月1日起正式停用，未來相關優惠將由CUBE信用卡「台塑家」承接，未持有CUBE卡的卡友會由銀行主動換發新卡，《NOWNEWS今日新聞》整理國泰世華台塑聯名卡換卡規則、權益變動等資訊，帶領讀者快速了解。
國泰世華台塑聯名卡8/1停用！優惠改由CUBE信用卡承接
國泰世華銀行近日宣布，表示與台塑石化合作推出的「國泰世華台塑聯名卡」合約，將於2026年7月31日（五）正式屆期，自2026年8月1日（六）起停止使用，將不再具備刷卡功能。但本次變動並非雙方合作終止，而是轉型為新型態的聯名模式，未來相關優惠將全面納入超過600萬卡友的CUBE信用卡中，並以全新權益方案「台塑家」承接。
台塑聯名卡怎麼換卡？沒CUBE卡、有CUBE卡大不同
根據國泰世華表示，將針對持有台塑聯名卡的卡友，主動換發相同國際組織、信用卡等級之CUBE信用卡（含附卡），實體卡片寄發時將統一以簡訊通知正卡人。若名下已擁有CUBE信用卡，銀行將不會額外寄發新卡，原台塑卡的相關權益與數據，則直接由CUBE卡承接。
台塑聯名卡加油金怎麼辦？直接折抵信用卡帳單
至於民眾最關心的是累積「加油金」怎麼辦？國泰世華說明，若持卡人於停卡日前仍持有台塑聯名卡，尚未折抵的加油金將自動轉換成信用卡刷卡金，並以「1元加油金＝1元刷卡金」方式折抵信用卡帳單，實際入帳時間將依本行作業時間為準。
台塑聯名卡「悠遊卡、一卡通與icash」如何處理？
但值得注意的是，CUBE卡目前僅發行悠遊聯名卡、icash 聯名卡，因此「台塑一卡通聯名卡」將換發無附加票證功能的CUBE信用卡；倘若用戶同時持有台塑悠遊聯名卡與台塑icash聯名卡，本行將優先換發CUBE悠遊聯名卡。
若卡友的台塑聯名卡附帶電子票證功能，停用後將無法使用，如在2026年7月1日起以台塑聯名卡購買「公共運輸定期票」，須自行於定期票有效期間內至各地區方案指定售票通路辦理退票，是否有退票金額須視定期票已使用天數而定，部分地區方案須酌收退票手續費。另外一卡通、悠遊卡與icash卡餘額返還方式也有所不同：
📍一卡通：將統一把一卡通儲值卡餘額轉置於信用卡帳上，實際入帳時間依一卡通公司作業時程。
📍悠遊卡與icash卡：需自行至悠遊卡公司、愛金卡公司指定通路辦理退卡及餘額轉置。
台塑聯名卡停卡自動扣繳怎麼辦？
如果卡友以台塑聯名卡使用水、電、瓦斯、中華電信、eTag自動儲值及代繳eTag智慧停車費等信用卡代扣繳服務，將從8月1日起自動轉為卡友名下有效信用卡繼續代扣繳。但提醒卡友們，其他非上述費用代扣繳服務，或您申請不換發且停用後名下無本行任一有效信用卡，請向該事業單位申請變更扣款卡號，以免扣款失敗。
CUBE信用卡「台塑家」新權益優惠
📍優惠1：加油每公升最高回饋3元，再享2%回饋
卡友只要持CUBE信用卡於台塑體系加油站（含台亞、福懋、統一速邁樂、台塑石油加盟站）加油，不僅可續享每公升最高回饋3元，自主切換至「台塑家」方案後，還能額外再享有2%的小樹點（信用卡）回饋。
📍優惠2：指定加油站每公升回饋F幣1.2點
台塑石油Pay綁定CUBE信用卡，於台塑石油、台亞、福懋加油站，享天天汽油加油每公升回饋F幣1.2點。
📍優惠3：台塑生醫、長庚生技、3大超商等指定通路回饋2%
台塑生醫、長庚生技、台塑購物網及台塑蔬菜等台塑集團旗下通路，皆全面納入2%小樹點的回饋範圍；7-11、全家便利商店、萊爾富等三大超商通路，一併納入回饋版圖。
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國泰世華銀行近日宣布，表示與台塑石化合作推出的「國泰世華台塑聯名卡」合約，將於2026年7月31日（五）正式屆期，自2026年8月1日（六）起停止使用，將不再具備刷卡功能。但本次變動並非雙方合作終止，而是轉型為新型態的聯名模式，未來相關優惠將全面納入超過600萬卡友的CUBE信用卡中，並以全新權益方案「台塑家」承接。
根據國泰世華表示，將針對持有台塑聯名卡的卡友，主動換發相同國際組織、信用卡等級之CUBE信用卡（含附卡），實體卡片寄發時將統一以簡訊通知正卡人。若名下已擁有CUBE信用卡，銀行將不會額外寄發新卡，原台塑卡的相關權益與數據，則直接由CUBE卡承接。
至於民眾最關心的是累積「加油金」怎麼辦？國泰世華說明，若持卡人於停卡日前仍持有台塑聯名卡，尚未折抵的加油金將自動轉換成信用卡刷卡金，並以「1元加油金＝1元刷卡金」方式折抵信用卡帳單，實際入帳時間將依本行作業時間為準。
但值得注意的是，CUBE卡目前僅發行悠遊聯名卡、icash 聯名卡，因此「台塑一卡通聯名卡」將換發無附加票證功能的CUBE信用卡；倘若用戶同時持有台塑悠遊聯名卡與台塑icash聯名卡，本行將優先換發CUBE悠遊聯名卡。
若卡友的台塑聯名卡附帶電子票證功能，停用後將無法使用，如在2026年7月1日起以台塑聯名卡購買「公共運輸定期票」，須自行於定期票有效期間內至各地區方案指定售票通路辦理退票，是否有退票金額須視定期票已使用天數而定，部分地區方案須酌收退票手續費。另外一卡通、悠遊卡與icash卡餘額返還方式也有所不同：
📍一卡通：將統一把一卡通儲值卡餘額轉置於信用卡帳上，實際入帳時間依一卡通公司作業時程。
📍悠遊卡與icash卡：需自行至悠遊卡公司、愛金卡公司指定通路辦理退卡及餘額轉置。
如果卡友以台塑聯名卡使用水、電、瓦斯、中華電信、eTag自動儲值及代繳eTag智慧停車費等信用卡代扣繳服務，將從8月1日起自動轉為卡友名下有效信用卡繼續代扣繳。但提醒卡友們，其他非上述費用代扣繳服務，或您申請不換發且停用後名下無本行任一有效信用卡，請向該事業單位申請變更扣款卡號，以免扣款失敗。
📍優惠1：加油每公升最高回饋3元，再享2%回饋
卡友只要持CUBE信用卡於台塑體系加油站（含台亞、福懋、統一速邁樂、台塑石油加盟站）加油，不僅可續享每公升最高回饋3元，自主切換至「台塑家」方案後，還能額外再享有2%的小樹點（信用卡）回饋。
📍優惠2：指定加油站每公升回饋F幣1.2點
台塑石油Pay綁定CUBE信用卡，於台塑石油、台亞、福懋加油站，享天天汽油加油每公升回饋F幣1.2點。
📍優惠3：台塑生醫、長庚生技、3大超商等指定通路回饋2%
台塑生醫、長庚生技、台塑購物網及台塑蔬菜等台塑集團旗下通路，皆全面納入2%小樹點的回饋範圍；7-11、全家便利商店、萊爾富等三大超商通路，一併納入回饋版圖。