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NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏投下進入自由市場的震撼彈，如今動向仍成謎。日前有消息傳出詹皇在等待巫師隊球星戴維斯（Anthony Davis）等其他大咖的交易局勢。然而，《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（24）日在節目上反駁，明確指出詹皇團隊「根本沒在等其他人」。此外，查拉尼亞也點出詹姆斯最終考量仍會回到最基本的3個方向，包括是否有機會挑戰總冠軍、球隊競爭力以及整體文化是否符合他的期待。查拉尼亞在《The Pat McAfee Show》節目中直言，自由市場開啟至今已經過去20天，所有資訊與球隊陣容早已明朗，詹姆斯陣營完全不需要再等待任何外部變化。「現在休賽季已經過了20天，沒有更多變數了，球隊就是這些球隊，資訊也都已經擺在眼前。」查拉尼亞說，「依我得到的消息，詹姆斯和他的經紀人保羅（Rich Paul）目前並沒有在等待另一張骨牌倒下，他們也沒有在等戴維斯（Anthony Davis）被交易。」對於外界好奇詹姆斯是否要求潛在下家進行補強，查拉尼亞透露，詹姆斯陣營從未對有興趣的球隊下達「做某筆交易我就加盟」的最後通牒。「如果7月第一週詹姆斯和保羅告訴熱火、騎士或勇士：『嘿，我們需要你們做這件事，然後我們就會過去』，這些球隊可能早就照做了。但這種訊息從未被傳達過去，所以各隊只能自己去揣摩。」查拉尼亞分析，詹姆斯第23個賽季的選擇，將完全建立在「爭冠機會、高水平競爭力，以及加盟團隊的文化是否能讓他感到快樂」這3大關鍵。值得一提的是，查拉尼亞（Shams Charania）在節目中同步爆料，勇士隊原先密謀透過交易組建超夢幻陣容，一舉引進戴維斯，並同步招募成為自由球員的詹姆斯，與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）合體打造前所未見的超級四巨頭。然而，要實現這項驚天計畫，勇士必須付出極度高昂的代價。查拉尼亞透露，勇士若想真正擠進戴維斯的交易談判桌，籌碼必須掏空家底：「如果勇士想要真正參與這筆交易，他們必須交出多個首輪簽、其他多個選秀權，以及多個首輪簽互換權，甚至還要加上其他球員資產。現在的問題就在於：勇士管理階層到底願不願意付出這樣的代價？」儘管代價驚人，但全聯盟高層對此卻持有不同看法。查拉尼亞補充道：「當我和聯盟其他球隊交流時，他們的看法是，如果你有機會能夠同時拿到詹姆斯和戴維斯，你或許就應該一口氣支付這筆代價，但對勇士來說，這正是他們目前必須內部權衡與取捨的致命難題。」