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▲橘子集團本次以「Gamania AI：時空越境」為主題，進軍2026漫畫博覽會。（圖／記者朱永強攝）

UTUX系統AI賦魂！融合四大AI核心技術與用戶經營經驗 打造新世代AI遊戲角色

▲橘子集團推出UTUX系統，打造更貼近玩家需求的新一代AI遊戲夥伴。（圖／橘子集團提供）

▲橘子集團打造「2027 未來互動 x 1999 復刻場景」雙展區，以經典IP串聯AI技術，開啟互動新體驗。（圖／橘子集團提供）

UTUX系統率先導入《便利商店》 橘子集團漫博打造雙展區

▲橘子集團打造「2027 未來互動 x 1999 復刻場景」雙展區，以經典IP串聯AI技術，開啟互動新體驗。（圖／橘子集團提供）

打造全方位AI解決方案 橘子集團持續擴大AI商業化版圖

2026漫畫博覽會「Gamania AI：時空越境」主題展區



生成式AI浪潮正全面重塑內容創作與互動模式，並逐步改變遊戲與泛娛樂體驗，橘子集團持續推進從泛娛樂底蘊到跨域AI生態的商業化布局，展現AI商轉落地擴張的潛力，繼於COMPUTEX展現企業端AI落地成果後，今(23)日首度於漫畫博覽會發表獨家旗艦技術「UTUX系統」，打造具備「長記憶、可成長、能決策」能力、能發展出獨立心智的「AI遊戲夥伴」，重新定義玩家與遊戲角色之間的關係。為驗證生成式AI於泛娛樂領域的商業化潛力，橘子集團今年以「Gamania AI：時空越境」為主題參展漫畫博覽會，首度公開導入UTUX系統的《便利商店》2027未來互動場景，讓玩家搶先體驗與AI店員的真實交流。從記住玩家習慣、隨互動深化出專屬個性，到自主規劃行動，AI遊戲角色不再只是推動劇情的工具，而將進一步成為陪伴玩家成長、共同創造故事的新世代夥伴。過往遊戲中的NPC（Non-Player Character）多依循固定腳本運作，即使玩家投入大量時間互動，仍難以建立情感連結。根據Research and Markets研究指出，全球AI NPC市場規模預估至2030年將突破72億美元，年複合成長率超過31%，顯示AI NPC正從技術展示逐步邁向商業化應用，也反映遊戲產業正朝向更即時、更個人化、更具沉浸感的互動體驗發展。看準市場發展趨勢，橘子集團以30多年營運累積的玩家洞察與AI技術能力，推出「UTUX系統」，打造更貼近玩家需求的新一代AI遊戲夥伴。UTUX取自泰雅族語「Utux」，意為「靈」，象徵為AI角色「賦魂」。透過四大核心技術，UTUX系統在兼顧AI生成自由度的同時，能確保遊戲世界觀與角色設定的一致性，讓AI角色發展出獨立心智，並自主做出行動，成為與玩家共同成長的遊戲夥伴。透過「類腦記憶系統」模擬人類大腦運作，建立短期、長期記憶與遺忘機制。AI角色會宛如真人般記住重要事件、玩家習慣與共同經歷，並透過「記憶鞏固」保存關鍵回憶，讓玩家與角色的關係在互動中越發深厚且真實。導入「大小模型分層調度」技術，由小模型快速判讀玩家意圖與情緒，再由大模型生成細膩對話，兼顧低延遲與角色心智的即時運算。AI角色會隨互動逐步養成獨一無二個性，同位角色也會因不同玩家的培養成為截然不同的AI夥伴，並進一步影響其實質能力。透過「世界觀約束推理」，AI角色生成回應時能同步參照角色設定、劇情與世界規則，即使面對玩家非預期提問，也能在不破壞設定的前提下即興互動。UTUX系統亦支援「動態知識擴充」，讓AI角色能連結真實事件、跟上時事話題，提供具高度沉浸感的即時反應。建立完整Agent認知決策迴路，讓AI角色依據自身性格、目標與遊戲環境的變化，自主推演、調整並執行以目標為導向的一連串行動；並透過「非同步行為驗證」，降低雲端AI決策與遊戲即時狀態間的時間差。以預計於2027推出的《便利商店》作為UTUX系統首個應用場景，橘子集團於漫畫博覽會打造「2027未來互動 × 1999復刻場景」雙展區，透過經典IP串聯AI技術，向市場展示UTUX系統於遊戲與泛娛樂場景的創新應用。「2027未來互動」展區搶先公開《便利商店》四位AI店員，玩家可透過即時互動與情境交流，完成闖關任務，搶先體驗由UTUX系統驅動、具備「長記憶、可成長、能決策」能力的AI遊戲夥伴，親身感受傳統NPC如何進化為具備獨立人格與情感連結的新世代AI角色。另一側的「1999復刻場景」展區，則完整重現《便利商店》的經典遊戲場景，從熟悉的貨架、收銀台到懷舊超商氛圍，不僅串聯玩家童年記憶，也象徵經典IP從1999年一路走向2027年、融合AI技術的跨世代進化。透過新舊場景並置，橘子集團希望讓玩家看見經典內容在AI時代下的全新可能，並探索AI遊戲夥伴與玩家互動模式的未來樣貌。橘子集團正持續擴大AI技術的落地場景，而UTUX系統不僅是遊戲的AI互動技術，更是橘子集團布局AI泛娛樂的重要里程碑。未來橘子集團將持續把UTUX系統打造為可快速複製、持續擴展的AI解決方案，逐步導入更多泛娛樂場景，並與既有企業端AI服務形成完整布局，推動AI能力從單一產品走向跨產業、跨場域應用，朝全方位AI解決方案供應商邁進，持續探索生成式AI所帶來的全新機會與價值。活動日期：2026年7月23日（四）至7月27日（一）10:00~18:00活動地點：台北世貿展覽一館（台北市信義路五段5號）攤位號碼：D125