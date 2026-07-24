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受到中東地緣政治緊張升級，國際油價再度飆升等因素影響，不只美股週四收盤全黑，也影響亞洲股市週五開盤表現，日經指數跌破6萬5點，韓股亦開低直線下殺，跌幅一度超過3%。綜合日韓媒體報導，美伊戰事前景不明，23日西德州原油（WTI）抽升6.17%，每桶收報92.19美元；布蘭特期油更攀升7.04%，每桶收報100.69美元，2者均創下自上月美伊達成臨時停火協議以來的最新高。隨著油價上漲，美國公債殖利率也隨之上升，面臨油債雙殺局面。有分析師指出，在通膨升溫的隱憂下，聯準會（Fed）升息的可能性也再次浮現。此外，市場對於AI高額支出的疑慮尚未完全消除，這些因素都會影響、動搖投資人情緒。截至發稿時間為止，日經指數大跌1844.49點或2.78%，暫報64578.11點；韓國KOSPI指數下滑237.14點或3.34%，暫報6859.75點。