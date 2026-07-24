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▲Ray（左）才剛在直播自爆單身，Angi Yang（右）就發文認了已分手。（圖／Angi Yang IG@angifuckingyang）

被稱為「台灣最強高中生」的Ray憑藉在Twitch直播上的高人氣走紅，而他去年大方認愛19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang，沒想到不到半年，對方卻突然於今年2月連發多個文章，還寫下「為什麼男人總是會出軌呢？」疑控他劈腿。不過3月兩人一起來台旅遊，讓外界猜測已和好，不料日前Ray突在直播中自爆單身，再度引發討論。而昨（23）日，Angi Yang也發文認了已分手，並表示：「在這段感情裡我從來沒做過對不起對方的事情。」Ray日前在直播時，在聽到Rakai說到單身相關話題時，自爆已恢復單身，突然的爆料讓大家都非常驚訝。而對此，Angi Yang也在昨日於Threads發文證實分手消息，並透露時間點，「台灣回來後就分手了，這次我去歐洲的時候已經是單身。」她也強調在與Ray的感情中，從沒做過對不起對方的事情，「也很有邊界感，愛的時候很熱烈，分開了之後我們都在努力放下對方。」Angi Yang也無奈表示自己一個新的小帳，因為網友不斷討論她的私生活，而不得不轉成私密帳號，並喊話：「希望大家不要再去偷窺我新認識的男生們、甚至去DM人家了，人家甚至都沒有tag我。」最後她也感謝台灣女生對她的喜歡，「希望還能跟你們繼續做朋友。」Ray與Angi Yang去年認愛後，時常大方放閃，不料今年2月Angi Yang突在Threads連發多個貼文，不僅提到：「為什麼男人總是會出軌呢？」還喊話網友不要在她的頁面提到Ray，就連IG都互相取消追蹤，因而爆出分手傳聞。不過在3月時，Angi Yang陪著Ray一起來台旅遊，親密合照讓外界猜測已和好，沒想到在旅遊結束就分手，讓不少CP粉都覺得非常遺憾。