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NBA自由市場持續圍繞詹姆斯（LeBron James）打轉，不只多支球隊等待他的決定，就連遠在歐洲、想重返NBA的球員也受到牽連。《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，效力西甲豪門皇家馬德里的克羅埃西亞前鋒赫佐尼亞（Mario Hezonja），目前正等待重返NBA，而他的動向，竟與詹姆斯的去向息息相關。《The Stein Line》記者Marc Stein與Jake Fischer透露，騎士沒搶到詹皇的B計畫正是曾在西甲拿下MVP的赫佐尼亞。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）日前在《The Pat McAfee Show》節目透露，詹姆斯遲遲沒有公布下一站，導致不少球隊無法推進後續補強計畫，而赫佐尼亞正是受到影響的球員之一。查拉尼亞表示，包括金州勇士、克里夫蘭騎士等隊，都仍在等待詹姆斯的決定，因此暫時無法拍板其他人選。查拉尼亞直言：「赫佐尼亞現在就在等，他想回NBA，但有幾支對他有興趣的球隊，都還在觀望詹姆斯的選擇。」根據《The Stein Line》消息指出，騎士仍希望迎回詹姆斯，但若最終無法如願，赫佐尼亞已被列入備案名單，另一名候選人則是老鷹受限的自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）。由於騎士薪資空間有限，若無法成功網羅詹姆斯，管理層將尋找價格相對合理、又能補強鋒線的球員，而赫佐尼亞正符合這項條件。31歲的赫佐尼亞是2015年NBA選秀首輪第5順位，被奧蘭多魔術挑中，之後陸續效力魔術、尼克與拓荒者，共打了5個NBA球季，場均6.9分、2.8籃板，始終未能兌現高順位的天賦。離開NBA後，他轉戰歐洲反而迎來生涯巔峰。加盟皇家馬德里後，不僅幫助球隊奪下2023年歐洲聯賽冠軍，近兩季也連續拿下西甲冠軍。2025-26賽季，赫佐尼亞場均攻下17.5分、4.9籃板，投籃命中率47.7%，勇奪西甲聯賽MVP，也重新吸引NBA球隊關注。雖然赫佐尼亞與皇家馬德里的合約一路簽到2029年，但根據外媒報導，合約內設有NBA跳脫條款，只要NBA球隊開出合適條件，他就能提前返美發展。