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▲果C果昔也推出新口味「如蕉似妻」，以香甜濃郁的台灣香蕉為主角，加入酸甜草莓與香濃煉乳冰磚現打。（圖／萊爾富提供）

▲「雪淋霜」換上OPEN!家族紙杯與紙杯套，限時推出經典「牛奶」風味。（圖／7-11提供）

萊爾富又出招了！不只賣咖啡、果昔，搶攻消暑商機，推出「芒果粒粒煉乳剉冰」，上方愛文芒果果粒多到滿出來，每杯特價69元，比冰店價格更划算，讓消費者驚呼「這份量太誇張」、「萊爾富新的愛文芒果剉冰，不要這麼誇張！！！！芒果粒太多了」。萊爾富即起開賣新品「芒果粒粒煉乳剉冰」，以香甜芒果剉冰為基底，鋪上滿滿愛文芒果果粒，每一口都吃得到真實果肉，再淋上香濃飛燕煉乳，完整呈現經典芒果煉乳剉冰的香甜風味。即起優惠價69元（原價85元），且+5元可以多獲得一份煉乳。超強新品也在Threads上引發討論，網友直呼「萊爾富真的越來越會，新的芒果煉乳剉冰，芒果粒完全沒在小氣！最後再淋上煉乳…有夠罪惡」、「芒果顆粒太多，店員無法倒完，只好請我自己倒」、「我今天才剛吃，買回家倒在碗裡吃，不然滿到不知道怎麼下手。」萊爾富即起至8月18日前，全系列19款果C果昔第二杯5折，「芋仔憨吉」與「芋頭戀乳」口味則推出買一送一優惠，芋頭控千萬別錯過。想吃得更有飽足感，即日起至8月18日，購買嘉義涼麵、椒香蔥油涼麵或特重系列涼麵任一品項，加購79元系列果C果昔，即可享99元超值合購價。果C果昔也推出新口味「如蕉似妻」，以香甜濃郁的台灣香蕉為主角，加入酸甜草莓與香濃煉乳冰磚現打，打造綿密細緻的口感，喝起來宛如草莓香蕉聖代，每一口都療癒感十足，讓人一喝就愛上。此外，還可搭配GODIVA榛果蓉白巧克力流心雪糕，只要159元組合。7-11即起至7月28日首波推出百吉棒棒冰（蘇打／乳酸）任選買2送2、杜老爺優格雪糕草莓蘋果／藍莓任選加10元多1件優惠。「雪淋霜」則換上OPEN!家族紙杯與紙杯套，即日起至8月18日推出經典「牛奶」風味，7月22日至26日憑指定支付工具購買可享霜淇淋全口味第2件10元。即日起至8月4日期間，買思樂冰可參加「小七集點GO」活動，收集指定點數兌換限量贈品；7月22日至7月26日思樂冰特大杯全口味再享第二件10元優惠。