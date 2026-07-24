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台股今（24）日受到布蘭特原油價格飆破每桶100美元，以及市場擔憂AI資本支出持續擴大影響，美股四大指數前一交易日全面收黑，亞股同步走弱，台股開盤重挫逾700點，失守4萬5000點整數關卡。台股今日開盤後走低，截至上午9時02分，加權指數來到44072.73點，下跌778.08點，跌幅1.73%，成交值257億元。櫃買指數報385.76點，下跌6.35點，跌幅1.62%，成交值40億元。權值股同步走弱，台積電（2330）報2355元，下跌50元或2.08%；鴻海（2317）報253.5元，下跌4元或1.55%；聯發科（2454）報3795元，下跌80元或2.06%。美股週四收低，道瓊工業指數下跌506.93點或0.97%，標普500指數下跌1.21%，那斯達克指數下跌2.15%，費城半導體指數下跌0.54%。市場除了消化布蘭特原油價格突破每桶100美元帶來的通膨壓力，也持續關注大型科技公司AI資本支出增加對獲利的影響。亞股今同步走弱，日股盤中一度重挫1750點，跌幅約2.63%；南韓股市開低走低，盤中跌幅一度超過3%，科技股及晶片股賣壓沉重，也拖累台股電子權值股全面回檔。