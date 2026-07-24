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台北市長蔣萬安號召民眾725上凱道，而在凱達格蘭大道抗議的4位藍營青年已連續絕食超過100小時。國民黨立委羅智強透露，其中絕食的兩位青年，一度血糖降到70以下，他曾勸二位停止絕食，但他們堅持不肯；今天，立法院院會表決結束後，他將與幾位立法院的夥伴前往凱道，共同發起「食安守夜，為725靜坐」活動。拜託大家，725一起來凱道。羅智強表示，清晨六點。四位青年，已連續絕食116小時。他們不只是絕食，更是在高溫酷暑下絕食。這幾天，最讓他擔心的是，其中有兩位青年，一度血糖降到70以下。當時，他曾勸二位停止絕食，但他們堅持不肯。後來，兩人的血糖回升到70多，他才暫時不再勸說。羅智強提到，他也再次叮嚀他們，他會拜託醫師團隊每天多次檢查身體狀況，一旦醫師認為身體已經出現危險警訊、必須停止絕食，希望他們一定要以身體為重。羅智強指出，監督、制衡傲慢的執政者，是一條漫長的路。留得青山在，路，才能走得更遠。沒有任何事情，比生命更重要。羅智強說，今天，立法院院會表決結束後，他將與幾位立法院的夥伴前往凱道，共同發起「食安守夜，為725靜坐」活動。一方面，為四位絕食青年加油打氣；一方面，也為725集結更多力量。拜託大家，725一起來凱道。