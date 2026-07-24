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台灣人去不了摩洛哥？雄獅旅遊突公告：暫停受理簽證函

▲雄獅旅遊在官網公告「摩洛哥觀光入境簽證函-暫停受理」，表示此辦證項目目前暫停受理，摩洛哥駐日本大使館於2026年7月23日公告停止受理簽證申請。（圖／雄獅旅遊官網）

摩洛哥觀光簽證耗時長「突暫停申請」！外交部尚未回應

▲不少民眾擔憂未來台灣護照無法申請摩洛哥入境文件，但截至目前為止，摩洛哥官方及駐日使館尚未公開說明停止受理申請的原因。（資料照／記者陳致宇攝）

台灣和北非國家摩洛哥沒有邦交關係，台灣遊客如想赴該國觀光，長期以來需透過摩洛哥駐日大使館申請相關入境文件，，瞬間在網路上引發話題，目前外交部、摩洛哥官方仍未進一步說明原因。雄獅旅遊近期在官網公告「摩洛哥觀光入境簽證函-暫停受理」，表示此辦證項目目前暫停受理，摩洛哥駐日本大使館於2026年7月23日公告停止受理簽證申請。根據公告說明，過去台灣旅客需透過日本使館核發的入境許可證，並持該文件於抵達摩國機場後，再支付約2000日幣等值之當地貨幣，即可換取可停留14天的落地簽證。據了解，摩洛哥觀光入境簽證函申請流程相當嚴謹又繁瑣，並須送日本簽證處相關資料，光是申請就要耗時50個工作天，若委託旅行社代辦還得再增加4個工作天，審核工作天相當不穩定，因此不少旅客都得提前兩個月提出。暫時停辦公告曝光後，瞬間在網路上引發討論，不少民眾擔憂未來台灣護照無法申請摩洛哥入境文件。但截至目前為止，摩洛哥官方及駐日使館尚未公開說明停止受理申請的原因，也未發布全面停止受理台灣旅客入境文件的正式公告，仍待官方進一步說明。