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洛杉磯道奇在2025年完成世界大賽二連霸後，於今（24）日前往白宮接受美國總統川普（Donald Trump）表揚。日籍球星大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希皆現身出席，不過陣中球星貝茲（Mookie Betts）以及多名傷兵則未同行。由於近期美國移民政策引發爭議，道奇此次白宮行也再次掀起外界討論，《洛杉磯時報》知名專欄作家更痛心質問：「為什麼球隊非要去擁抱那個試圖拆散我們城市的人？」在大部分球員皆隨隊出席的情況下，主戰球星貝茲的缺席自然成為焦點。由於川普政府近期在洛杉磯針對拉美系移民展開大規模執法，外界紛紛猜測貝茲是否因政治立場表達抗議。對此，美媒《California Post》揭密指出，貝茲今年3月剛喜迎第3個孩子誕生，他強調缺席完全是為了把握休兵日陪伴家人，絕非政治表態：「家裡有剛出生的寶寶，剛好家人也隨行，我只想好好跟家人度過。我知道媒體和社群上肯定會有很多聲音，但我只是想陪家人。」事實上，貝茲在紅襪時期的2019年就曾拒絕前往白宮，但去年則有隨道奇隊出席。除了貝茲之外，波多黎各籍的老大哥赫南德茲（Enrique Hernández）以及史密斯（Will Smith）等受傷球員也未出席。赫南德茲過去就曾對移民局（ICE）在洛杉磯拉美社區的執法行動大表不滿，直言「感到無比悲傷與憤怒」。由於洛杉磯道奇隊擁有眾多拉丁裔以及西班牙裔球迷，比例甚至高達70%，這次球隊再次高調進入白宮，讓不少洛杉磯球迷怒火中燒。有球迷接受《法新社》採訪時說道：「川普正在針對西班牙裔和拉丁裔，而這支球隊70%的球員都是拉丁裔或西班牙裔，他們為什麼要這樣做？」、「我不想讓他們去那裡。這是一個錯誤，因為道奇隊的球迷群體主要由西班牙裔和拉丁裔組成。」《洛杉磯時報》知名專欄作家普拉許克（Bill Plaschke）也撰文痛心質疑道奇球團：「為什麼他們非要硬著頭皮去擁抱一個企圖把這座城市撕裂的人？」雖然道奇球團先前曾出資100萬美元援助受打壓的移民家庭，並禁止聯邦執法人員進入球場停車場，但這次的白宮行無疑再次將球隊推向了輿論的風口浪尖。