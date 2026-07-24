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底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）即使沒有先發，仍在比賽後段成為致勝關鍵。他面對堪薩斯皇家代打上陣，先選到保送，8局再以滑接美技化解攻勢，隨後敲出關鍵安打並跑回超前分，幫助老虎以4：3險勝。李灝宇不僅將連續安打場次推進至8場，打破張育成保持的台灣球員大聯盟紀錄，生涯累積44支安打也超越林子偉，獨居台灣球員史上第2。李灝宇前一戰以3分砲將連續安打推進至7場，追平張育成紀錄，生涯安打數則來到43支，與林子偉並列第2。李灝宇此役沒有進入先發名單，直到6局下兩出局後，才代打第3棒三壘手基斯（Colt Keith）。他面對明星左投史壯姆（Matt Strahm），纏鬥6球後選到四壞保送，可惜下一棒格林（Riley Greene）擊出中外野飛球出局，未能進一步推進。8局上，皇家柯林斯（Isaac Collins）嘗試犧牲觸擊，卻將球點成三壘方向小飛球，李灝宇迅速趨前，以滑接方式完成接殺，替老虎抓下該局第2個出局數。MLB官方頁面也即時列出李灝宇這次滑接守備精華。皇家後續仍攻下追平分，將比數扳成3：3，但李灝宇很快就在下半局用球棒作出回應。8局下1出局，李灝宇再度站上打擊區，面對皇家火球右投克魯茲（Steven Cruz），逮中一顆94.3英里外角卡特球，擊出中間方向穿越安打，擊球初速達99.7英里。這支安打讓李灝宇將連續安打場次推進至8場，正式超越張育成在2021年締造的連7場安打紀錄，成為台灣球員在大聯盟的最長連續安打紀錄保持人。下一棒丁格勒（Dillon Dingler）隨即敲出適時安打，李灝宇從一壘一路跑回本壘，攻下超前分。老虎最終守住1分領先，以4：3險勝皇家，收下近期2連勝。李灝宇此役1打數敲出1支安打，另有1次四壞保送、跑回1分，賽後打擊三圍來到2成60、2成94、4成02，OPS為0.696。更具歷史意義的是，這支安打也是李灝宇大聯盟生涯第44安。前一戰他以43支安打追平林子偉，如今正式完成超越，獨居台灣球員大聯盟生涯安打榜第2名，目前僅次於張育成的121支。