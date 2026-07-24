交通部觀光署2026年旅遊補助要來了！大家都關心，平日連住最高折抵2000元、生日住宿金1200元壽星優惠，全國都能領「每人3200元」，什麼時候開始？怎麼申請？交通部觀光署副署長黃荷婷近日受訪表示，力拚9月正式上路。《NOWNEWS》整理平日國旅優惠，免費玩遊樂園、搭配高鐵、台鐵或捷運的Taiwan PASS最高4折、企業員工國內旅遊獎勵等5方案，另還有各縣市現行的補助，完整資訊一次看。

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🟡「2026國旅補助」方案何時開始？

2026年中央政府規劃總預算34.6億元，「觀光雙輪驅動方案」項下「平日國旅優惠」措施共有五大方案。交通部觀光署副署長黃荷婷日前接受媒體採訪表示平日國旅優惠補助預算已審查完畢，仍待二讀、三讀通過，盼立法院盡快通過預算，力拚9月能正是上路。尤其今年制度有重大變革，民眾不用再擔心「先搶先贏」容易錯失機會，將首度採取「事前登錄＋抽籤制」，全國都能領，人人有機會。

▲為搶救國旅，交通部規劃五大方案。（圖／記者葉盛耀攝）
▲為搶救國旅，交通部規劃五大方案。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡「2026國旅補助」五大方案一次看：

說明：交通部觀光署整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，推出可彈性搭配的五大優惠方案，且政策設計核心在於「鼓勵平日出遊、拉長停留天數」。

📍2026國旅補助方案一：「平日住宿補助」，最高2000元

時間：週日至週四，且非國定假日

補助方式：採「連住加碼」設計，官網登錄個人資料並參加抽籤，收到中籤通知後，即可在入住時折抵住宿費。

補助金額：

第1晚：補助800元

第2晚：補助1200元，需與第1晚連住同一旅宿

補助上限：等於每人最多2晚（3天2夜），最高可領2000元。

限制：若是兩晚分住不同旅宿，第二晚將無法適用加碼條件，兩晚都僅能各領800元。

▲國旅補助將有五大方案，首一方案則是平日住宿推出優惠補助。（圖／記者葉盛耀攝）
▲國旅補助將有五大方案，首一方案則是平日住宿推出優惠補助。（圖／記者葉盛耀攝）
📍2026國旅補助方案二：「壽星住宿優惠」，最高1200元

說明：採「事前登錄+抽籤制」，每月將抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，於生日當月使用，使用期限至2026年底為止。

備註：可與平日住宿補助疊加使用，也就是說「直送平日住宿金」若是領取補助2000元，加上生日住宿金1200元，合計最高就有3200元

📍2026國旅補助方案三：「遊樂園留宿」，爽玩26家樂園

說明：在平日入住國內合法旅宿，憑住宿發票即可於住宿當天或隔天，免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」

合作樂園一覽：

▪️北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。

▪️中部：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。

▪️南部：頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、義大世界。

▪️東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區、台東原生應用植物園。

▲五大方案包含住宿旅宿可免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」。（圖／取自遠雄海洋公園臉書www.facebook.com/fargloryhop/?locale=zh_TW）
▲五大方案包含住宿旅宿可免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」。（圖／取自遠雄海洋公園臉書）
📍2026國旅補助方案四：「Taiwan PASS平日國旅優惠」，交通4折或1500元住宿金

說明：交通部觀光署將 Taiwan PASS 納入2026年國旅補助體系，推出平日限定的優惠方案，此方案採「二選一」設計。

時間：平日（週日至週四）

適用對象：自由行旅客、跨縣市移動旅客

優惠形式：二選一

形式一：Taiwan PASS 交通票券享4折優惠

形式二：Taiwan PASS 平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金

限制：有名額限制，兩種方案各限量2萬套。

📍2026國旅補助方案五：企業員工旅遊補助

說明：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

在補助設計上，每家公司限申請一團、補助金額為2萬元；旅行社端則可申請行銷獎勵金，每團1萬元、每家最多10團，藉此活絡團體旅遊市場。

🟡「2026國旅補助」申請網站在哪裡？

交通部觀光署表示，目前尚未正式開放2026國旅補助的申請官網，系統仍在建置與規畫中。交通部觀光署也提醒，現階段網路上若出現標榜「已可申請」、「搶先登錄」的國旅補助網站，皆非正式管道，民眾應提高警覺，避免誤入釣魚網站。

🟡「2026國旅補助」申請與操作流程：
仍須以交通部觀光署後續公告的官方系統為準。不過，從目前已公開的政策方向，可簡單整理出幾項準則如下：

對象：本國國民、國內合法旅宿、國內合法旅行社

日期：以平日為主，即週日至週四，且非國定假日

最高補助金額：每人最高可領到3200元、每家企業最高可領2萬元

🟡「2026國旅補助」國外訂房平台、例假日不適用：

需注意的是，透過Agoda、Booking.com、Expedia等國際平台訂房通常「不適用」補助，建議直接透過飯店官網、電話或國內訂房網站預訂。此外，週五、週六及國定連續假日也不在補助範圍內。由於預算編列約20億元，一旦經費用罄，活動將提前結束，採「先住先贏」制。整體國旅補助方案仍須待預算審議完成後才能正式上路，目前官方申請平台尚未開放，實際申請方式與適用細節仍將以觀光署後續公告為準。


🟡「2026國旅補助」未到，各縣市已有自家國旅補助，一次看：

除了中央觀光署的政策，全台多個縣市政府也同步祭出地方專屬好康，搶攻國旅商機：

▪️台南市（即日起至10月31日止）：
 平日推出「買一送一」或「連住3晚、第3晚免費」；登錄發票還有機會抽中百萬家電及星級飯店「一年份吃住體驗」。

▪️屏東縣（即日起至10月31日止）：
 國人至合作旅宿消費滿千元並登錄發票，月月抽總價值高達 1,400 萬元的大獎，包含汽車與高端3C產品。

▪️台東縣（即日起至12月5日止）： 
自由行旅客連續入住同一旅宿5晚以上，每房現折2500元；企業團體辦理獎勵旅遊，最高補助可達4萬5000 元。

▪️高雄市：
補助合法旅行社組團前往馬祖旅遊，只要航線包含高雄直飛馬祖南竿的班機（來回皆可），每團最高補助1萬元。

▪️新北市：
新北市政府觀光旅遊局宣告「2026年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，全台民眾只要進階會員帳號登入「我的新北市」APP，並走訪新北特色景點且完成指定打卡任務，即可獲得最高1000元新北幣優惠券，可折抵合作旅宿費用；另還有抽獎機會，獎項高達500萬。

新北市觀旅局披露，全案總經費達1200萬元，所以民眾總共可以領到1萬2000張的1000元住宿優惠券，並採多波次分批發放方式辦理，7月20日已開跑第一波梯次，一口氣發放8000張，下一梯次發放4000張，下一波時間未公布。

▲新北市推出「2026年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，圖為剛通車不久的淡江大橋。（圖／新北市政府提供）
▲新北市推出「2026年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，圖為剛通車不久的淡江大橋。（圖／新北市政府提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。