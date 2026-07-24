交通部觀光署2026年旅遊補助要來了！大家都關心，平日連住最高折抵2000元、生日住宿金1200元壽星優惠，全國都能領「每人3200元」，什麼時候開始？怎麼申請？交通部觀光署副署長黃荷婷近日受訪表示，力拚9月正式上路。《NOWNEWS》整理平日國旅優惠，免費玩遊樂園、搭配高鐵、台鐵或捷運的Taiwan PASS最高4折、企業員工國內旅遊獎勵等5方案，另還有各縣市現行的補助，完整資訊一次看。
🟡「2026國旅補助」方案何時開始？
2026年中央政府規劃總預算34.6億元，「觀光雙輪驅動方案」項下「平日國旅優惠」措施共有五大方案。交通部觀光署副署長黃荷婷日前接受媒體採訪表示，平日國旅優惠補助預算已審查完畢，仍待二讀、三讀通過，盼立法院盡快通過預算，力拚9月能正是上路。尤其今年制度有重大變革，民眾不用再擔心「先搶先贏」容易錯失機會，將首度採取「事前登錄＋抽籤制」，全國都能領，人人有機會。
🟡「2026國旅補助」五大方案一次看：
說明：交通部觀光署整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，推出可彈性搭配的五大優惠方案，且政策設計核心在於「鼓勵平日出遊、拉長停留天數」。
📍2026國旅補助方案一：「平日住宿補助」，最高2000元
時間：週日至週四，且非國定假日
補助方式：採「連住加碼」設計，官網登錄個人資料並參加抽籤，收到中籤通知後，即可在入住時折抵住宿費。
補助金額：
第1晚：補助800元
第2晚：補助1200元，需與第1晚連住同一旅宿
補助上限：等於每人最多2晚（3天2夜），最高可領2000元。
限制：若是兩晚分住不同旅宿，第二晚將無法適用加碼條件，兩晚都僅能各領800元。
📍2026國旅補助方案二：「壽星住宿優惠」，最高1200元
說明：採「事前登錄+抽籤制」，每月將抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，於生日當月使用，使用期限至2026年底為止。
備註：可與平日住宿補助疊加使用，也就是說「直送平日住宿金」若是領取補助2000元，加上生日住宿金1200元，合計最高就有3200元。
📍2026國旅補助方案三：「遊樂園留宿」，爽玩26家樂園
說明：在平日入住國內合法旅宿，憑住宿發票即可於住宿當天或隔天，免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」
合作樂園一覽：
▪️北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
▪️中部：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
▪️南部：頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、義大世界。
▪️東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區、台東原生應用植物園。
📍2026國旅補助方案四：「Taiwan PASS平日國旅優惠」，交通4折或1500元住宿金
說明：交通部觀光署將 Taiwan PASS 納入2026年國旅補助體系，推出平日限定的優惠方案，此方案採「二選一」設計。
時間：平日（週日至週四）
適用對象：自由行旅客、跨縣市移動旅客
優惠形式：二選一
形式一：Taiwan PASS 交通票券享4折優惠
形式二：Taiwan PASS 平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金
限制：有名額限制，兩種方案各限量2萬套。
📍2026國旅補助方案五：企業員工旅遊補助
說明：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。
在補助設計上，每家公司限申請一團、補助金額為2萬元；旅行社端則可申請行銷獎勵金，每團1萬元、每家最多10團，藉此活絡團體旅遊市場。
🟡「2026國旅補助」申請網站在哪裡？
交通部觀光署表示，目前尚未正式開放2026國旅補助的申請官網，系統仍在建置與規畫中。交通部觀光署也提醒，現階段網路上若出現標榜「已可申請」、「搶先登錄」的國旅補助網站，皆非正式管道，民眾應提高警覺，避免誤入釣魚網站。
🟡「2026國旅補助」申請與操作流程：
仍須以交通部觀光署後續公告的官方系統為準。不過，從目前已公開的政策方向，可簡單整理出幾項準則如下：
對象：本國國民、國內合法旅宿、國內合法旅行社
日期：以平日為主，即週日至週四，且非國定假日
最高補助金額：每人最高可領到3200元、每家企業最高可領2萬元
🟡「2026國旅補助」國外訂房平台、例假日不適用：
需注意的是，透過Agoda、Booking.com、Expedia等國際平台訂房通常「不適用」補助，建議直接透過飯店官網、電話或國內訂房網站預訂。此外，週五、週六及國定連續假日也不在補助範圍內。由於預算編列約20億元，一旦經費用罄，活動將提前結束，採「先住先贏」制。整體國旅補助方案仍須待預算審議完成後才能正式上路，目前官方申請平台尚未開放，實際申請方式與適用細節仍將以觀光署後續公告為準。
🟡「2026國旅補助」未到，各縣市已有自家國旅補助，一次看：
除了中央觀光署的政策，全台多個縣市政府也同步祭出地方專屬好康，搶攻國旅商機：
▪️台南市（即日起至10月31日止）：
平日推出「買一送一」或「連住3晚、第3晚免費」；登錄發票還有機會抽中百萬家電及星級飯店「一年份吃住體驗」。
▪️屏東縣（即日起至10月31日止）：
國人至合作旅宿消費滿千元並登錄發票，月月抽總價值高達 1,400 萬元的大獎，包含汽車與高端3C產品。
▪️台東縣（即日起至12月5日止）：
自由行旅客連續入住同一旅宿5晚以上，每房現折2500元；企業團體辦理獎勵旅遊，最高補助可達4萬5000 元。
▪️高雄市：
補助合法旅行社組團前往馬祖旅遊，只要航線包含高雄直飛馬祖南竿的班機（來回皆可），每團最高補助1萬元。
▪️新北市：
新北市政府觀光旅遊局宣告「2026年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，全台民眾只要進階會員帳號登入「我的新北市」APP，並走訪新北特色景點且完成指定打卡任務，即可獲得最高1000元新北幣優惠券，可折抵合作旅宿費用；另還有抽獎機會，獎項高達500萬。
新北市觀旅局披露，全案總經費達1200萬元，所以民眾總共可以領到1萬2000張的1000元住宿優惠券，並採多波次分批發放方式辦理，7月20日已開跑第一波梯次，一口氣發放8000張，下一梯次發放4000張，下一波時間未公布。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年中央政府規劃總預算34.6億元，「觀光雙輪驅動方案」項下「平日國旅優惠」措施共有五大方案。交通部觀光署副署長黃荷婷日前接受媒體採訪表示，平日國旅優惠補助預算已審查完畢，仍待二讀、三讀通過，盼立法院盡快通過預算，力拚9月能正是上路。尤其今年制度有重大變革，民眾不用再擔心「先搶先贏」容易錯失機會，將首度採取「事前登錄＋抽籤制」，全國都能領，人人有機會。
🟡「2026國旅補助」五大方案一次看：
說明：交通部觀光署整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，推出可彈性搭配的五大優惠方案，且政策設計核心在於「鼓勵平日出遊、拉長停留天數」。
📍2026國旅補助方案一：「平日住宿補助」，最高2000元
時間：週日至週四，且非國定假日
補助方式：採「連住加碼」設計，官網登錄個人資料並參加抽籤，收到中籤通知後，即可在入住時折抵住宿費。
補助金額：
第1晚：補助800元
第2晚：補助1200元，需與第1晚連住同一旅宿
補助上限：等於每人最多2晚（3天2夜），最高可領2000元。
限制：若是兩晚分住不同旅宿，第二晚將無法適用加碼條件，兩晚都僅能各領800元。
📍2026國旅補助方案二：「壽星住宿優惠」，最高1200元
說明：採「事前登錄+抽籤制」，每月將抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，於生日當月使用，使用期限至2026年底為止。
備註：可與平日住宿補助疊加使用，也就是說「直送平日住宿金」若是領取補助2000元，加上生日住宿金1200元，合計最高就有3200元。
📍2026國旅補助方案三：「遊樂園留宿」，爽玩26家樂園
說明：在平日入住國內合法旅宿，憑住宿發票即可於住宿當天或隔天，免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」
合作樂園一覽：
▪️北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
▪️中部：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
▪️南部：頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、義大世界。
▪️東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區、台東原生應用植物園。
📍2026國旅補助方案四：「Taiwan PASS平日國旅優惠」，交通4折或1500元住宿金
說明：交通部觀光署將 Taiwan PASS 納入2026年國旅補助體系，推出平日限定的優惠方案，此方案採「二選一」設計。
時間：平日（週日至週四）
適用對象：自由行旅客、跨縣市移動旅客
優惠形式：二選一
形式一：Taiwan PASS 交通票券享4折優惠
形式二：Taiwan PASS 平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金
限制：有名額限制，兩種方案各限量2萬套。
📍2026國旅補助方案五：企業員工旅遊補助
說明：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。
在補助設計上，每家公司限申請一團、補助金額為2萬元；旅行社端則可申請行銷獎勵金，每團1萬元、每家最多10團，藉此活絡團體旅遊市場。
🟡「2026國旅補助」申請網站在哪裡？
交通部觀光署表示，目前尚未正式開放2026國旅補助的申請官網，系統仍在建置與規畫中。交通部觀光署也提醒，現階段網路上若出現標榜「已可申請」、「搶先登錄」的國旅補助網站，皆非正式管道，民眾應提高警覺，避免誤入釣魚網站。
🟡「2026國旅補助」申請與操作流程：
仍須以交通部觀光署後續公告的官方系統為準。不過，從目前已公開的政策方向，可簡單整理出幾項準則如下：
對象：本國國民、國內合法旅宿、國內合法旅行社
日期：以平日為主，即週日至週四，且非國定假日
最高補助金額：每人最高可領到3200元、每家企業最高可領2萬元
🟡「2026國旅補助」國外訂房平台、例假日不適用：
需注意的是，透過Agoda、Booking.com、Expedia等國際平台訂房通常「不適用」補助，建議直接透過飯店官網、電話或國內訂房網站預訂。此外，週五、週六及國定連續假日也不在補助範圍內。由於預算編列約20億元，一旦經費用罄，活動將提前結束，採「先住先贏」制。整體國旅補助方案仍須待預算審議完成後才能正式上路，目前官方申請平台尚未開放，實際申請方式與適用細節仍將以觀光署後續公告為準。
🟡「2026國旅補助」未到，各縣市已有自家國旅補助，一次看：
除了中央觀光署的政策，全台多個縣市政府也同步祭出地方專屬好康，搶攻國旅商機：
▪️台南市（即日起至10月31日止）：
平日推出「買一送一」或「連住3晚、第3晚免費」；登錄發票還有機會抽中百萬家電及星級飯店「一年份吃住體驗」。
▪️屏東縣（即日起至10月31日止）：
國人至合作旅宿消費滿千元並登錄發票，月月抽總價值高達 1,400 萬元的大獎，包含汽車與高端3C產品。
▪️台東縣（即日起至12月5日止）：
自由行旅客連續入住同一旅宿5晚以上，每房現折2500元；企業團體辦理獎勵旅遊，最高補助可達4萬5000 元。
▪️高雄市：
補助合法旅行社組團前往馬祖旅遊，只要航線包含高雄直飛馬祖南竿的班機（來回皆可），每團最高補助1萬元。
▪️新北市：
新北市政府觀光旅遊局宣告「2026年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，全台民眾只要進階會員帳號登入「我的新北市」APP，並走訪新北特色景點且完成指定打卡任務，即可獲得最高1000元新北幣優惠券，可折抵合作旅宿費用；另還有抽獎機會，獎項高達500萬。
新北市觀旅局披露，全案總經費達1200萬元，所以民眾總共可以領到1萬2000張的1000元住宿優惠券，並採多波次分批發放方式辦理，7月20日已開跑第一波梯次，一口氣發放8000張，下一梯次發放4000張，下一波時間未公布。