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▲蔡阿嘎前員工耶嫩是向日芽公司的打理人，推出一款主體配方與王醫師相同的蛋白粉。（圖／蔡阿嘎FB）

百萬YTR蔡阿嘎近日風波不斷，繼AI圖對比畫家作品事件後，妻子二伯自創親子品牌「HAHABABY」又陷抄襲爭議。不料就連蔡阿嘎前員工也出事，減重專科的美女醫師王姿允在22日發文指控「耶嫩」負責打理的公司「向日芽」，涉嫌複製其自創的MNT蛋白粉配方，並偷用其註冊商標「4+2R」設立群組賣貨獲利，她也在昨（23）日列出蔡阿嘎與耶嫩的5大惡行，質疑對方利用流量「計畫性的抄襲」。除此之外，王姿允醫師還抓包對方在看到自己文章後，就緊急改掉群組名稱，痛批是明知故犯。王姿允醫師在昨日發文揭露蔡阿嘎與耶嫩的5大惡行，指控他們複製蛋白粉配方、成立「4+2R佛系土炮減肥群」混淆視聽、教減肥賣商品，卻聲稱出事要找王醫師、蔡阿嘎與二伯團購推波助瀾、未經授權直接以王醫師已註冊的「4+2R」商標進行商業招攬，侵犯註冊商標。王姿允醫師還表示，自己前一天於Threads發文後，群組管理員「老芽」立刻將「4+2R | 不想失控的減脂生活圈」群組名的「4+2R」拿掉，痛批：「可見他們一直明知故犯。」除此之外，王姿允醫師也透露事件起源是在2022年，當時因廣告工作認識蔡阿嘎團隊，並在蘿拉與二伯參與下，跟工作室十幾位同事執行2、3個月的4+2R（代謝飲食法）。蔡阿嘎也事後將過程PO上網，成功打響4+2R飲食法的知名度，沒想到這疑似就是他們抄襲的第一步。隔年，一家叫向日芽的公司，推出了一款名為「比X比蛋白粉」的商品，配方主體就與王醫師的品牌相同，該公司打理人則是蔡阿嘎前員工「耶嫩」，她還透露耶嫩中間一度離職，2024年又回歸公司。王醫師指控在看到蔡阿嘎其他品牌爆出抄襲爭議後，才覺得對方恐怕一直以來都有計劃地利用龐大流量，推出自家產品輕易取代原始品牌。再加上近期有網紅宣傳，「想要買（跟王姿允）相同配方的蛋白粉，價格實惠的話，去找蔡阿嘎那個向日芽，差很多錢喔。」讓王醫師忍無可忍，決定提起侵犯「商標權」訴訟，捍衛自身權益與商標權。蔡阿嘎方面，記者去信詢問相關細節，截稿前尚未得到回應。