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擁有超過135萬名股東的中鋼今（24）日除息，配發現金股利0.15元；昨日收盤價19.1元，除息參考價18.95元；今日盤中最高觸及19.35元，填息率最高達266.7%，開盤首日即超額填息。中鋼本次配發現金股利預計在8月26日入帳。中鋼今日最低到18.9元、最高19.35元，九點半左右暫報19.2元，上漲1.32%。中鋼6月營收279.94億元、月減7%；營業利益15.2億元、月減1%；稅前淨利14.66億元、月增8%，主要是鋼鐵業銷售單位毛利較上月增加，但銷售數量減少， 導致營業利益兩期差異不大。