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蔡阿嘎老婆二伯創立的品牌「HAHABABY」陷入抄襲日牌爭議，不僅如此，雖然是標榜台灣製造，但部分商品賣得還比原版商品更貴，掀起許多老粉有被背叛的感覺，而蔡阿嘎過去Podcast內容曾經回應過HAHABABY定價，認為好東西一定有等的價值，那些潮牌、名牌都更貴，甚至那些還是中國製容易壞。針對HAHABABY定價過高問題，蔡阿嘎曾在Podcast節目中回應，「這麼好的東西不買？笑死，你就來拿一下號碼牌，等一下會死是不是，好東西就有等的價值。啊是很貴是不是？那個潮牌、名牌幾萬塊都在買，那洗一洗會鬆掉誒，那都大陸做的你知不知道？」蔡阿嘎認為HAHABABY雖然價錢比較高，不過可以確保是台灣在地廠商製造，「我們這台灣做的，品質不管怎樣，都沒問題～CP值又高，不買就你的損失，嘎哥還要求你買是不是？」過去發言曝光後，讓許多網友感到相當不滿，「可以不要把消費者罵成這樣嗎」、「還好沒買，一直覺得很貴下不了手」、「現在慶幸是我的損失」，認為明明是蔡阿嘎一家要出商品賣東西，不過卻搞得好像觀眾購買是理所當然的，為這樣的態度感到相當不齒。