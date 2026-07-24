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▲網友比對發現，Hippo Girl過去販售的雲朵包也被質疑與Jellycat的外型高度相似。（圖／翻攝自 Hippo Girl IG）

網紅蔡阿嘎與二伯自創品牌HAHABABY近日捲入抄襲風波，夫妻倆至今仍未公開回應，引發外界持續關注。一名女網友推出的AI貼圖「河馬女孩（Hippo Girl）」，畫風與日本藝術家奈良美智的作品高度相似引發軒然大波，相似度高達100%，她不僅不認抄襲，還發文討拍表示「被賤罵都是應該的」，不過貼文曝光後，不僅沒有平息爭議，反而又有網友挖出，她過去販售的雲朵包也疑似與英國玩具品牌Jellycat撞設計，再度掀起熱議。女網友翻出一張2005年（民國96年）的舊圖稿，發文直呼「好加在當時沒被採用，不然就會被告侵權。」她認為自己當年只是參考印刷品設計圖稿，如今卻被認定是抄襲，就連不是AI生成的作品也遭到下架。她接著表示：「反正人家每張都受保護！像就是不行、小小人物繪的圖稿，被賤罵都是應該的！」字裡行間流露滿腹委屈。不過事件並未因此平息，反而有網友進一步比對發現，除了角色神似奈良美智外，該IP過去販售的雲朵造型包款，也被質疑與英國玩具品牌Jellycat推出的「Amuseables Cloud Bag」高度相似，無論是白色雲朵外型、黑色圓眼、微笑表情，甚至垂下的雙腳設計，都被認為幾乎如出一轍，再度掀起抄襲爭議。對於創作者最新發文，不少網友仍不接受，紛紛留言狠酸：「果然抄襲的人抄久了真的會以為這些是自己的創作，好恐怖。」「妳是想表示妳96年就學會抄襲嗎？」「不可能還在解釋耶……」「支持妳告奈良美智侵權。」「阿姨不要再詭辯了好不好。」認為該名女網友只是不斷替自己辯解，也讓風波持續延燒。