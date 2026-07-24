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「天空主宰」擴充包7/30登場 超級烈空坐來了

擴充包其他卡牌介紹：超級巨金怪ex、超級艾路雷朵ex

▲除了「超級烈空坐ex」之外，擴充包中還有機會抽到超級巨金怪ex、超級艾路雷朵ex。（圖／寶可夢官方提供）

▲能透過插畫感受到暴風雨前夕氛圍的寶可夢卡牌。（圖／寶可夢官方提供）

▲全新支援者和競技場。（圖／寶可夢官方提供）

超級烈空坐收藏冊、收藏版8/1出現

▲超級烈空坐收藏冊及收藏版。（圖／寶可夢官方提供）

「精英牌組好禮任務」7月下旬登場

▲精英牌組收錄了在擴充包「波導奏動」中登場的「超級路卡利歐ex」，以及在擴充包「超級崛起」中登場的「快拳郎ex」。（圖／寶可夢官方提供）

▲精英牌組建立方式。（圖／寶可夢官方提供）

《PTCG Pocket》6大遊戲活動預告

▲只要達成任務，就能獲得訓練家卡。（圖／寶可夢官方提供）

▲活動期間內登入遊戲、達成對戰等任務，可獲得相關道具。（圖／寶可夢官方提供）

▲天空主宰勳章活動接連登場。（圖／寶可夢官方提供）

▲玩家只要交換或分送，就能獲得沙漏等周邊物品。（圖／寶可夢官方提供）

▲只要在特別的「單人對戰」中獲勝，就能獲得特典卡牌包。（圖／寶可夢官方提供）

▲本次得卡挑戰活動是「帕奇利茲」和「鐵啞鈴」的特典卡。（圖／寶可夢官方提供）

寶可夢手機卡牌遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》（PTCG Pocket）公布新擴充包「天空主宰」資訊！本次登場的新寶可夢就是主宰天空的「超級烈空坐」，新擴充包預計在7月30日9：00登場，官方也曝光「天空主宰」介紹影片、全新收藏冊，以及遊戲內接下來的活動介紹，歡迎玩家們一起體驗寶可夢卡牌魅力。《PTCG Pocket》是由The Pokémon Company和Creatures Inc.、DeNA Co., Ltd.共同開發的手機遊戲，將實體版的卡牌遊戲《Pokémon Trading Card Game》，設計成方便在手機上遊玩的模式，輕度玩家可以體驗收集卡牌的樂趣，重度玩家也能研究各種牌組組合，是一款容易上手、又有難度可以深度研究的遊戲。The Pokémon Company昨（23）日公布遊戲相關新資訊，包括全新擴充包、遊戲活動等。7月30日9：00開始，全新擴充包「天空主宰」追加到卡牌包陣容，玩家可在擴充包中抽到豐緣地區傳說寶可夢烈空坐，超級進化後的樣子「超級烈空坐」！首次加入陣容的「超級烈空坐」，HP是180，屬於龍系，技能是「超級爆發」，所需能量為火、電各一顆，將寶可夢身上的火、電能量全部丟棄，可以造成丟棄能量數量×50點的傷害。除了「超級烈空坐ex」之外，擴充包中還有機會抽到超級巨金怪ex、超級艾路雷朵ex，還有能透過插畫感受到暴風雨前夕氛圍的寶可夢卡牌，全新支援者、競技場卡牌也在這次擴充包中登場。8月1日開始，玩家也能收集到超級烈空坐的新收藏冊和收藏板，玩家可以把喜歡的卡牌，放上收藏冊和收藏版中展示。7月下旬到10月下旬只要達成任務就能獲得強勁牌組的「精英牌組好禮任務」，本次精英牌組收錄了在擴充包「波導奏動」中登場的「超級路卡利歐ex」，以及在擴充包「超級崛起」中登場的「快拳郎ex」。只要達成任務，就能獲得「葉子」和「娜姿」等在對戰中擁有便利效果的訓練家卡。只要達成登入和對戰等任務，就能獲得擴充包和道具的「夏季活動任務」。另外，官方也會針對有一段時間沒有登入的玩家，追加可獲得120個開包沙漏等道具的「回巢任務」。根據與玩家對戰的獲勝場數，能獲得可設定成個人資訊的勳章。此外，也會推出在「與他人對戰」獲勝後可獲得「閃亮沙子」等的任務。可透過交換和分送來獲得交換沙漏及特別的周邊物品等報酬。只要在特別的「單人對戰」中獲勝，就能獲得特典卡牌包B系列第11波。「帕奇利茲」和「鐵啞鈴」的特典卡將會在得卡挑戰登場。另外，在活動期間中，能獲得活動商店券和特典卡兌換券的任務也會同步開跑（特典卡兌換券可用來兌換特典卡）。