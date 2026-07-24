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底特律老虎「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）面對堪薩斯皇家雖然沒有先發，全場也只有1個正式打數，卻在比賽後段從選球、守備、打擊到跑壘全面參與勝負。他代打選到保送、三壘防區滑接小飛球，8局再敲出安打並跑回超前分，幫助老虎以4：3險勝。這場比賽真正值得注意的，不只是李灝宇刷新台灣球員連續安打紀錄，而是他如何在有限機會中，以3種不同方式影響戰局。老虎此役靠丁格勒（Dillon Dingler）8局下的超前安打取得勝利。李灝宇直到6局下兩出局後才獲得出賽機會，代打第3棒三壘手基斯（Colt Keith），面對左投史壯姆（Matt Strahm）。他在纏鬥6球後選到四壞保送，替老虎延續攻勢。相較於追求一棒長打，李灝宇能辨識壞球、拉長打席，證明他不只能靠揮棒速度與擊球力量創造價值。下一棒格林（Riley Greene）最終擊出中外野飛球，李灝宇未能跑回本壘，但能否在沒有安打時仍找到上壘方式，正是教練團評估其使用彈性的重要依據。8局上，皇家柯林斯（Isaac Collins）在一出局後執行犧牲觸擊，將球點成三壘方向的小飛球。李灝宇立即向前移動，並以滑接方式完成接殺，替老虎抓下該局第2個出局數。三壘手面對觸擊時，必須先判斷打者是否可能把球點向防區，再快速決定前衝或讓投手處理，無論是反應、路線到最後滑接都沒有出現遲疑，也避免皇家在壘上製造更多壓力。8局下兩隊戰成3：3，李灝宇在一出局後再度登場，面對皇家火球右投克魯茲（Steven Cruz）。他逮中一顆94.3英里外角卡特球，敲出中間方向穿越安打，擊球初速達99.7英里。這支安打讓李灝宇將連續安打場次推進至8場，也延續近期火燙手感。他前一戰面對小熊才轟出超前3分砲，幫助老虎以5：1獲勝；此前也曾在9局兩出局敲出逆轉二壘安打，具備大心臟特質。隨後丁格勒敲出長打，李灝宇迅速推進並跑回本壘，攻下全場決勝分。老虎最終以4：3守住勝利，也收下近期2連勝。