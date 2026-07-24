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金州勇士隊今夏在自由市場上屢屢吃鱉，雖然先後追逐「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、雷納德（Kawhi Leonard）等大牌球星均未能如願，讓球團高層下定決心要守住最後的底線。根據《ESPN》勇士隊記斯萊特（Anthony Slater）透露，勇士隊目前已將續約當家巨星柯瑞（Stephen Curry）視為今夏最優先任務，甚至願意破例打破薪資彈性限制，只要柯瑞開口，「要幾年給幾年、薪水要多高就給多高。」近年來外界不斷揣測，隨著勇士隊奪冠窗口逐漸變窄，柯瑞是否會為了職業生涯末期的第5座總冠軍而選擇離隊。然而，勇士球團用實際行動粉碎了這項傳言。《ESPN》記者斯萊特在《NBA Today》節目中指出：「據我了解，儘管勇士球團一直希望保持長期薪資空間的彈性與乾淨的帳目，但柯瑞完全是個例外。只要他想要一份超級大合約，無論是一年還是兩年的延長續約，勇士高層都非常樂意奉上，完全保持開放的態度。」不同於同世代球星杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）或哈登（James Harden）頻繁換隊追逐冠軍，柯瑞過去12年來帶領勇士建立王朝，將球隊拉升至與湖人、塞爾提克齊名的傳統豪門地位。勇士高層絕不允許出現任何「讓柯瑞穿上其他球衣」的風險。儘管勇士願意砸重金續約，但目前陣容戰力確實堪憂。柯瑞當前的頂級搭檔吉米巴特勒（Jimmy Butler）仍在傷病復健中，預計將缺席半個賽季。因此，美媒《Heavy Sports》分析指出，柯瑞或許會考量像尼克隊布朗森（Jalen Brunson）或馬刺隊文班亞馬（Victor Wembanyama）看齊，選擇適度降薪，好讓勇士管理階層能在明夏擁有更多薪資空間去吸引強援。在詹姆斯爭奪戰中落後熱火與騎士的情況下，柯瑞是否會主動要求降薪換取陣容升級，將是今夏灣區球迷最關注的焦點。