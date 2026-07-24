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▲徐莉玲誤信謠言，護航張柏芝罵王菲、謝霆鋒，但後來道歉不認識任何人，最後刪文。（圖／徐莉玲臉書）

▲股民查台玻股價，結果都冒出王菲、張柏芝、謝霆鋒，以為變成娛樂股。（圖／翻攝CMoney）

台玻（1802）集團常務董事兼總裁林伯實的妻子徐莉玲，因發文指控王菲找黑道、巫師傷害張柏芝等未經證實內容，引爆外界爭議，更遭王菲前經紀人邱瓈寬（寬姐）怒嗆要提告。風波延燒之際，台玻股價也連兩日走跌，23日以56.2元開出、收在54.3元，單日重挫2.34%；今（24）日再以52.8元開盤，一度下探52.2元，截至上午9點44分暫報52.8元，跌幅2.76%，讓不少股民哭笑不得直呼：「這隻到底是玻璃股還是娛樂股？」還反串說徐莉玲刪文等於利空出盡：「好了，利多來了！」徐莉玲22日晚間在社群發文，指控王菲介入謝霆鋒、張柏芝婚姻，甚至找黑道及巫師做法傷害張柏芝，引發軒然大波。她起初堅持不刪文，僅修改部分內容，還強調資訊都來自Google新聞，更附上農場影片佐證，結果反而惹怒邱瓈寬，怒轟若不下架就「告死妳」。直到23日，徐莉玲才刪除貼文，並坦言自己其實根本不認識張柏芝，只是心疼她與孩子過得太辛苦，才會發文替對方抱不平。而這場風波也意外成為股民討論焦點，不少人在投資社群貼出台玻股價走勢圖開酸，「這支是玻璃股還是娛樂股」、「想說看個近況，關鍵字出來都是謝霆鋒、王菲、張柏芝，利多來了？？？」；也有人感嘆：「一言足以傷企，一念足以敗譽，個人發言雖不代表公司，市場卻可能連帶計算企業的聲譽成本。」至於股民口中的「利多」，其實是一種反諷說法，由於徐莉玲23日刪文、事件看似逐漸落幕，因此有人笑稱「最大的利多就是不要再有新的發文」，並非真的認為事件有助於公司營運，而是以股市常見的「利空出盡就是利多」概念開玩笑，藉此嘲諷這場風波讓台玻意外變成「娛樂股」，凸顯市場對企業形象風險有多敏感。不過，台玻股價走跌並不能直接歸因於徐莉玲的發言，個股漲跌本來就會受到大盤表現、產業景氣、法人買賣超、籌碼變化及市場情緒等多重因素影響，目前也沒有任何證據證實台玻股價下跌，與此次的發文風波存在直接因果關係。