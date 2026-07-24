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首位女性電競亞運國手 受爸爸影響開始玩遊戲

▲《永劫無間》台灣代表隊成員。（圖／CTESA電競協會提供）

葉芝妤自認很緊張！隊長：有奪牌機會

愛知名古屋亞運將在9月19日進行，運動部長李洋昨（23）日也到2026漫博現場，勉勵電子競技項目《永劫無間》的選手，代表隊中有一位女性選手葉芝妤，是台灣首位女性亞運電競國手，她表示，自己也沒想到只是玩遊戲，居然可以到這裡，感覺很突然，也很緊張。由艾肯娛樂代理的STEAM中式動作競技遊戲《永劫無間》，正式成為2026愛知名古屋亞洲運動會電競項目，在本次2026漫博開幕儀式中，運動部長李洋親自到場為參賽選手們加油打氣，期勉選手在國際賽場上發揮所長、勇敢迎戰。本次台灣出戰《永劫無間》代表隊成員包括柳棠曛（mpvu）、陳尚億（Zing）、鄭勗佑（Crazyl0v3）、顏慨恩（T1Me）與葉芝妤（KID）共5位選手，其中葉芝妤是台灣首位女性亞運電競國手，她受訪時表示，自己會開始玩遊戲，主要是受到爸爸影響，曾玩過FPS、RPG等遊戲，因為對大逃殺類型的遊戲很感興趣，所以開始玩《永劫無間》。葉芝妤也直言，沒想到自己只是玩遊戲，不知道為什麼會跑來這裡參加亞運，自己也感到很突然，對於代表台灣參加亞運，葉芝妤坦言很緊張。隊長陳尚億表示，台灣應該有機會可以拚到一面獎牌，目前《永劫無間》實力最堅強的是中國，台灣應該和其他國家的實力差不多，有發揮出實力有機會奪牌。《永劫無間》是一款以中式武俠為核心的多人動作競技遊戲，結合高自由度移動、立體地形探索，以及冷兵器近戰博弈等特色，玩家可運用飛索快速穿梭戰場，並透過攻擊、蓄力與振刀之間的攻防克制，展開節奏明快且充滿策略變化的激烈對決。