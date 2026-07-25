台灣獨立遊戲團隊製作的《活俠傳》，近期因為日文超神翻譯，在日本吸引到廣大玩家喜歡，現在就連日本小說作家們也加入玩家行列。人氣輕小說《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》作者「理不盡な孫の手」，就發文大讚《活俠傳》日文翻譯模組超專業，許多關鍵用詞都超精準，感覺翻譯團隊裡有專業人士。
貼文釣出《Fate》外傳作者 共同讚嘆翻譯團隊
《無職轉生》作者理不盡な孫の手在X發文大讚，《活俠傳》日文翻譯模組超精確，關鍵場景翻譯非常棒，貼文一出，也很喜歡《活俠傳》的《Fate》系列官方外傳小說《艾梅洛閣下II世事件簿》作者三田誠跟著留言，貼出日文模組團隊的採訪。
三田誠指出，《活俠傳》日文模組團隊在受訪時還沒有任何日本母語人士參與，讓人感到非常不可思議，而且這個日文模組還是非官方人士幫忙翻譯，三田誠也稱讚，為了節省AI生成費用，在提示詞（Prompt）上花費許多心思，讓翻譯有現代感又很有趣。
看到三田誠的分享，理不盡な孫の手也和三田誠一起討論現代翻譯，他們都認為，現在是人類還有翻譯的實力，又可以透過AI工具讓翻譯工作變得更輕鬆的時期。而《活俠傳》就是利用AI工具，加上團隊人員掌握核心文本，才可以讓《活俠傳》翻譯這麼貼近日本人使用的語言。
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《無職轉生》作者理不盡な孫の手在X發文大讚，《活俠傳》日文翻譯模組超精確，關鍵場景翻譯非常棒，貼文一出，也很喜歡《活俠傳》的《Fate》系列官方外傳小說《艾梅洛閣下II世事件簿》作者三田誠跟著留言，貼出日文模組團隊的採訪。
三田誠指出，《活俠傳》日文模組團隊在受訪時還沒有任何日本母語人士參與，讓人感到非常不可思議，而且這個日文模組還是非官方人士幫忙翻譯，三田誠也稱讚，為了節省AI生成費用，在提示詞（Prompt）上花費許多心思，讓翻譯有現代感又很有趣。
活俠傳、要所要所の文章がうますぎるので翻訳MODのチームにプロが紛れ込んでそうだなと思ったりした。
— 理不尽な孫の手 (@Magote_rihujin) July 23, 2026