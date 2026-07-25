台灣獨立遊戲團隊製作的《活俠傳》，近期因為日文超神翻譯，在日本吸引到廣大玩家喜歡，現在就連日本小說作家們也加入玩家行列。人氣輕小說《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》作者「理不盡な孫の手」，就發文大讚《活俠傳》日文翻譯模組超專業，許多關鍵用詞都超精準，感覺翻譯團隊裡有專業人士。

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貼文釣出《Fate》外傳作者　共同讚嘆翻譯團隊

《無職轉生》作者理不盡な孫の手在X發文大讚，《活俠傳》日文翻譯模組超精確，關鍵場景翻譯非常棒，貼文一出，也很喜歡《活俠傳》的《Fate》系列官方外傳小說《艾梅洛閣下II世事件簿》作者三田誠跟著留言，貼出日文模組團隊的採訪。

三田誠指出，《活俠傳》日文模組團隊在受訪時還沒有任何日本母語人士參與，讓人感到非常不可思議，而且這個日文模組還是非官方人士幫忙翻譯，三田誠也稱讚，為了節省AI生成費用，在提示詞（Prompt）上花費許多心思，讓翻譯有現代感又很有趣。

看到三田誠的分享，理不盡な孫の手也和三田誠一起討論現代翻譯，他們都認為，現在是人類還有翻譯的實力，又可以透過AI工具讓翻譯工作變得更輕鬆的時期。而《活俠傳》就是利用AI工具，加上團隊人員掌握核心文本，才可以讓《活俠傳》翻譯這麼貼近日本人使用的語言。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...