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🟡創今年最高頭獎紀錄 全台彩券行湧集資潮

▲大樂透頭獎預估衝破 8.2 億元創今年新高，全台彩券行湧現買氣，吸引不少民眾與上班族發起團購集資下注。圖為資料照。（圖／記者陳明安攝）

🟡豪砸上萬買10連碰 對中3碼倒賺3500元

▲大樂透頭獎上看 8.2 億元，彩券行整理「多號連碰」包牌成本與獎金對照，其中「10 連碰」對中 3 碼即可拿 1.4 萬元，成功倒賺 3,500 元。（圖／飛來發彩券行提供）

台彩證實曾抱走大獎 10人集資衝刺億萬獎

大樂透頭獎預估衝破 8.2 億元，創今年新高！今（24）日晚間開獎引發全台彩迷搶購潮，其中被封為「最強包牌法」的「10 連碰」再度爆紅。這套玩法不僅獲台彩證實曾助得主一口氣抱走多注大獎，更因獨特的排列組合，只要對中 3 個號碼就能倒賺 3,500 元，成為今晚最受矚目的衝刺策略。大樂透至今已連續 21 期無人捧走頭獎，累積彩金一舉刷新第 5 屆（2024 年至今）最高紀錄。隨著今晚開獎時間逼近，全台彩券行買氣暴增，不只散客排隊買彩券，許多上班族也紛紛在辦公室發起團購包牌。彩券行業者坦言，這種等級的高額彩金極具誘因，帶動在眾多包牌策略中，被彩券行業者稱為「防禦力最強」的就是「大樂透 10 連碰」。10 連碰是指這套玩法最驚人的算式在於「倒賺門檻」極低。一般玩法對中 3 個號碼僅有 400 元普獎，但 10 連碰因號碼互相連動，會一口氣橫掃 35 注普獎，。若幸運這套包牌法的實戰威力也獲得台彩與店家證實，過往在加碼活動或高額頭獎期間，皆有幸運得主利用，展現驚人的中獎涵蓋率。彩券行業者指出，由於 10,500 元單人負擔較重，近期「辦公室集資包牌」非常盛行，只要，就算僅中 3 碼每人也能分回 1,400 元，成為今晚衝刺高額頭獎的最熱門策略。