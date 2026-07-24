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▲二伯自己做的數字情侶裝（如右圖），跟介紹孕婦裝時的SOU・SOU服裝超相似。（圖／翻攝自YouTube@TsaiAGa）

網紅二伯的自創品牌「HAHABABY」近日狂爆抄襲爭議，引發外界砲轟。而有粉絲挖出二伯早在6年前，就曾透露自己喜歡日系品牌「SOU・SOU」的衣服當孕婦裝，直呼就喜歡這種，還表示會買布回來做，疑似將該品牌當素材。粉絲也隨之翻出二伯在隔年，透露構思HAHABABY的過程時，表示一開始只是寶寶的衣服，之後會陸續做情侶裝，並曬出一張與蔡阿嘎的情侶裝照片，其中數字衣服就跟在介紹孕婦裝時的SOU・SOU衣服超像，再度引發熱議。二伯在6年前懷二胎時，曾拍攝過介紹自己喜愛的孕婦裝、親子裝品牌的特輯，當時就有特別提到SOU・SOU，還拿出一件黑色的數字衣服，蔡阿嘎在一旁說這是二伯最近最愛的牌子，二伯也表示：「買很多它的衣服啊、褲子啊。」蔡阿嘎則補充說：「然後自己買布回來做。」二伯也爽快承認，疑似當時就已將SOU・SOU當創作HAHABABY的創作素材。而隔年正式宣布HAHABABY成立的影片中，二伯透露自己從版型、花樣都是自己動手，然後再跟設計師討論，並透露之後會陸續推出大人也可穿的親子裝、情侶裝等，二伯還提到自己喜歡低調的情侶裝，就是沒有完全一樣，但部分花紋會相對應，並曬出兩張照片當範例，其中一張就是以數字為主的衣服，只見二伯穿著跟當時介紹的SOU・SOU數字衣幾乎一模一樣的衣服，只是改成吊帶裙，蔡阿嘎則是白上衣的口袋有數字。這兩段影片被翻出後，也讓不少人猜測他們早在HAHABABY開始前，就有疑似抄襲的行為，只是當時只是做衣服給自己和家人穿，才沒有受到太多關注，現在則是標記為個人品牌後開賣，讓不少回顧這段影片的人都忍不住直呼：「這就是未來的證據。」