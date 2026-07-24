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▲美股（圖／路透社／達志影像）

美股「科技七雄」周四創下以來最大單日跌勢，追蹤七家公司表現的指數重挫，市值合計蒸發，投資人信心遭受重擊。Google母公司大舉增加AI支出，引發投資人對投資回報的疑慮，加上伊朗戰事升高、油價上漲，科技股賣壓全面擴大。科技七雄指數已較回跌，市值蒸發高達，跌勢相當驚人。Alphabet與特斯拉周三公布財報後，投資人開始懷疑延續三年多的AI行情能否持續下去，市場氣氛急轉直下。Alphabet將今年預估上調至，並預告還會進一步增加。該公司第2季資本支出達，是上市以來的情況，讓投資人相當緊張。Alphabet雲端業務雖然表現亮眼，營收激增，營業利益率也由去年同期的，但仍不足以消除投資人的疑慮。市場擔心，資本支出急升、利潤率展望轉弱，加上，Alphabet的AI投資尚未轉化為明確的競爭優勢。Bold Wealth Partners投資長說，Alphabet過去是一部「」，如今投資風險明顯升高。Alphabet股價周四重挫，創以來最大跌幅，市值蒸發約特斯拉第2季資本支出年增，並預估今年全年將超過。執行長表示，將是資本支出非常龐大的一年，公司應在不造成太多浪費的前提下，盡可能加快支出。特斯拉正把資金投入及人形機器人，並開始安裝第一代生產線。不過，由於獲利遠低於分析師預期，投資人並未買單。特斯拉股價，創以來最差單日表現，市值蒸發約其他大舉投資AI的科技巨擘也遭波及。重挫，市值縮水約下跌。三家公司都將於公布財報，資本支出與AI投資回報將是市場關注焦點，能否穩住這波賣壓，備受矚目。晶片股同樣承壓，下跌。該指數今年仍上漲逾，但波動明顯擴大，過去兩個月只有的漲跌幅低於1%，顯示市場情緒相當不穩定。儘管科技七雄全數收黑，但跌幅最小。這家iPhone製造商大致未參與這波AI支出競賽，近期反而獲得投資人青睞，股價本月累漲，今年以來上漲，成為這波賣壓中少數逆勢抗跌的科技巨頭。