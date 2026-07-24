我是廣告 請繼續往下閱讀

食藥署：501項產品安全可重新上架 蔣萬安氣炸

引電影名句轟中央

致癌油風波持續延燒，藍白在台北市長蔣萬安的號召下，明（25）日兩黨民代及支持者將上凱道護食安！為宣傳理念，蔣萬安連兩天接受媒體專訪表達立場表示，北市府早就決議有問題商品全面下架，但中央卻突然出現20%標準，部分商品可以不用下架，「我們覺得莫名其妙，這個政府怎麼會如此荒謬？都是站在業者這邊在幫他們想，第一時間想到的不是人民。」蔣萬安在廣播節目《千秋萬事》上直言，中央強行押著地方政府要把這些還有安全疑慮的油品急著上架，如果認為安全無虞可以上架，就全部送到賴清德總統官邸照三餐吃，「你不願意吃，卻上架讓老百姓去吃。難道我們就必須認命吞下嗎？」在未釐清真相之前，台北市不會上架。台灣人絕對不是爛命一條，誰都不希望自己的家人朋友吃到毒油生病。蔣萬安認為，食藥署說有501個項目要重新上架，說檢查沒有問題，「但調查的原因都沒有找出來，怎麼可以說已經安全無虞？沒有真相，沒有上架」。民進黨現在就是要趕快翻頁，想要把這件事情大事化小、小事化無。「我認為民眾眼睛是雪亮的，因為我們喊出要上凱道，結果民進黨政府才趕快匆匆地在幾天前成立調查小組，也在前天才第一次要進場去查、去調查」。蔣萬安質疑，為什麼事情都發生3周才成立調查小組、才要進場調查？中間留這麼充裕時間是要讓業者滅證、串供？發生這麼嚴重的事情，第一時間應該要保全證據，否則後續檢調調查就很困難。面對外界質疑725上凱道護食安活動是選舉操作，蔣萬安前一天接受《少康戰情室》專訪時，特別引用電影《武狀元蘇乞兒》的經典台詞表示，「如果今天國家真能國泰民安、食安無虞，誰會想當乞丐？如果政府能讓民眾安心地吃、安心地生活，誰願意站在街頭抗議？」另外，針對禮拜一行政院召開的食安法修法會議，傳出院長卓榮泰沒有與會，反而事後邀請六都市長喝茶，蔣萬安怒嗆「今天我是要你下台，不是要喝你一口茶！」卓榮泰必須為傲慢不作為下台，賴清德也應誠懇向全民道歉。