我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨團、沈伯洋訪美拜會眾議院議長強森、榮譽議長裴若西、外委會主委布萊恩等。（圖／民進黨團提供）

民進黨立法院黨團由總召蔡其昌率團訪問美國，美東時間7月23日拜會聯邦眾議院議長強森（Mike Johnson, R-LA)、聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、聯邦眾議院外交委員會主席布萊恩．馬斯特（Brian Mast, R-FL）等多位政要。蔡其昌表示，此次訪美充分展現台美國會間深厚且穩固的跨黨派友誼，也再次證明，美國國會對台灣民主、安全及國際參與始終抱持高度支持。民進黨立法院黨團由總召蔡其昌率團訪問美國，成員包括民進黨台北市長參選人沈伯洋、立法委員王定宇、吳思瑤及陳培瑜。代表團於美東時間7月23日前往美國國會，與多位美國跨黨派重量級參、眾議員會面，就台海安全、民主合作、經貿發展及區域局勢等議題交換意見，展現民進黨與美方跨黨派友誼持續深化，也彰顯雙方共同守護自由民主價值的堅定決心。代表團當日與聯邦眾議院議長強森（Mike Johnson, R-LA)、聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、聯邦眾議院外交委員會主席布萊恩．馬斯特（Brian Mast, R-FL）、聯邦參議員比爾．海格提（Bill Hagerty, R-TN）等多位重量級國會領袖會面。並代表賴總統前往已故聯邦參議員林賽．葛蘭姆（Lindsey Graham, R-SC）辦公室獻花致意，感謝其生前長期對台灣民主、安全及台美關係的堅定支持。蔡其昌於會談中首先代表賴清德及台灣人民，向美國國會長年以來不分黨派支持台灣表達誠摯感謝。他表示，台美共享民主、自由、人權等共同價值，面對威權主義持續擴張，民主國家更應深化合作，共同維護印太地區和平穩定。蔡其昌強調，台灣將持續致力維持台海和平穩定及兩岸現狀，並以負責任的態度與國際社會共同維護區域安全。面對中國持續升高軍事威脅，台灣將推進自我防衛能力的具體行動，持續強化各項國防自主建設，展現守護國家的決心。蔡其昌指出，行政院去年提出2026年至2033年八年期、總規模達新台幣1.25兆元的國防特別預算，目前立法院已通過7,800億元版本，執政黨將竭盡一切努力補足完整所需預算。行政院今年6月18日已提出上限2,100億元的新型無人載具採購特別條例草案，規劃以特別預算方式爭取國會一次授權，逐年建構我國無人載具自主防衛能力，致力打造非紅供應鏈。目前該條例已送交立法院審議，將努力爭取朝野黨派支持通過。在經濟合作方面，蔡其昌表示，台灣已是美國打造高韌性半導體供應鏈及維持全球人工智慧（AI）領導地位不可或缺的重要夥伴。近年來，美國更已成為台灣企業最大海外投資目的地，雙方經貿合作持續深化。蔡其昌表示，期待美國國會能儘速完成台美避免雙重課稅法案立法程序，讓台美企業及跨境工作者享有更完善的租稅制度，加速雙向投資，進一步提升台美經濟夥伴關係，創造互利共榮新局。蔡其昌表示，此次訪美充分展現台美國會間深厚且穩固的跨黨派友誼，也再次證明，美國國會對台灣民主、安全及國際參與始終抱持高度支持。未來，民進黨立法院黨團將持續深化與美國國會及理念相近民主夥伴的合作，共同推動區域和平穩定、民主價值及全球供應鏈韌性，讓台灣在國際社會持續扮演負責任且值得信賴的重要夥伴。