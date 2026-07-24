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2026年世界盃落幕後，賽事公平性問題仍持續延燒。根據《The Athletic》等外媒報導，歐洲理事會旗下、專門負責監測體育賭博與防範操控比賽的「哥本哈根小組」，在針對本屆世界盃104場比賽的賭盤監測報告中，提出7項「黃色警示」。其中最受關注的案例，正是美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）紅牌遭撤銷事件。不過，該組織強調，被列入警示並不代表涉及操控比賽或假球，而是代表相關事件在賭博市場上出現異常訊號，需要進一步了解背景與原因。哥本哈根小組將風險分為綠、黃、橘、紅四個等級。本次被鎖定的7起爭議事件均被列為「黃色預警」，代表賽事存在賠率無法解釋的異常波動、社群傳聞或特定情報流出，需進一步提高警覺，其中巴洛貢禁賽風波便是最受關注的案例。美國隊在世界盃16強前曾陷入巴洛貢禁賽風波。巴洛貢在32強賽對戰波士尼亞與赫塞哥維納時領到紅牌，原本將無法出戰下一輪對比利時的淘汰賽，但國際足總（FIFA）紀律委員會竟然撤銷禁賽決定，讓他得以上場。然而，哥本哈根小組指出，事件最大的疑點在於，巴洛貢紅牌後不久，市場上竟出現關於「巴洛貢能否出戰比利時」的預測交易。當時外界尚不知道FIFA將在數天後推翻原判，而該類型賭盤在本屆世界盃其他14名領到紅牌球員身上都沒有出現。因此哥本哈根小組目前已正式要求FIFA提供書面說明，釐清事件發生過程。除了巴洛貢事件外，哥本哈根小組也將其他3起案例列入監測範圍。其中包括南非首戰對墨西哥時，球員茲瓦內（Themba Zwane）比賽末段染紅；以及西班牙與維德角（Cape Verde）小組賽前，有高達480萬美元投注押注西班牙無法取勝，最終比賽以0：0爆冷收場。此外，西班牙對沙烏地阿拉伯比賽中，VAR花費約3分半鐘取消費蘭托雷斯（Ferran Torres）進球的判決，也被列為需要關注的爭議事件。哥本哈根小組表示，本屆世界盃共有15場比賽接受「加強監控」，並從賽事完整性角度評估12起重大爭議事件。值得注意的是，FIFA日前才發布完整性報告，表示本屆世界盃並未發現任何「可疑投注活動」或比賽操控跡象。對於外界質疑，防賭專家柯爾勃（Christian Kalb）表示，投注市場出現異常變化，不一定代表有人操控比賽，也可能與莊家避險操作有關。他指出，若某場比賽熱門隊伍受到大量投注，博彩公司可能透過其他市場押注降低風險，這類行為可能造成外界誤解。但他也強調，如果背後涉及內部消息流出，將會成為嚴重問題。本屆世界盃投注規模驚人，哥本哈根小組估計全球投注金額高達2400億美元，約為上一屆賽事的兩倍。此外，包含Kalshi、Polymarket等新興預測市場快速崛起，也讓傳統賭博監管面臨全新挑戰。哥本哈根小組指出，由於部分交易可匿名進行，加上支付方式難以追蹤，未來大型體育賽事如何監控相關市場，將成為重要課題。