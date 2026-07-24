當代都會的單身生活，不只是居住狀態的轉變，更是一場回歸自我的生活實踐。歐德傢俱設計師林姵羽憑藉作品《生命軌跡》，將屋主的「棒球熱血」與「綠色永續」完美結合，在激烈的國際競爭中脫穎而出，榮獲 2026 英國倫敦設計獎（London Design Awards）金獎！讓兼具美感與環保的綠建材思維閃耀國際舞台。
以屋主最愛的「棒球」作為設計靈感，將原本受到梁柱結構與風水限制的尷尬玄關，變身超吸睛的展示端景，讓珍藏的簽名球與球棒直接成為視覺焦點。更巧妙把「棒球縫線」的動態線條，變成天花板、牆面與餐桌的流暢弧線，讓家充滿連續感與節奏感，玄關落塵區選用幾何花磚與室內溫暖的木地板拼接，兼顧耐磨實用與視覺層次。
為了滿足朋友聚會以及獨處的雙重生活型態，空間規劃強調彈性機能。客餐廳核心由一座不規則流線的大中島桌構築，打破了傳統劃分，同時滿足餐敘、辦公、社交與閱讀。窗邊閱讀角落設計架高臥榻，下方設置實用的收納櫃，上方則預留軌道，只要拉上簾幕就能秒變客房。有趣的是，儲物間的門片被隱形化，直接變成「雜誌展示牆」，搭配柔和的光暈，烘托出像餐酒館般微醺放鬆感。
此次歐德傢俱能夠榮獲倫敦設計獎金獎，另一個關鍵在於「永續節能」的設計初衷。全室系統家具採用符合國家認證、媲美德國藍天使標章的無毒、低甲醛健康綠建材，從施工源頭就照顧到居者的健康。
設計團隊更將永續理念化為三大環保巧思：「引光入室」活用雙面採光與圓弧天花，白天不開燈也夠亮；「實用收納」透過多功能臥榻與展示架提早規劃，省去二次裝修的浪費；「耐久美學」依耗損度精準配置花磚與木地板，延長裝潢壽命。歐德傢俱成功將棒球精神轉化為空間秩序，在動靜之間，為消費者打造出兼具愛好與永續的理想家園。
得獎作品欣賞：https://www.order.com.tw/blog.php?act=view&no=758
我是廣告 請繼續往下閱讀
設計團隊更將永續理念化為三大環保巧思：「引光入室」活用雙面採光與圓弧天花，白天不開燈也夠亮；「實用收納」透過多功能臥榻與展示架提早規劃，省去二次裝修的浪費；「耐久美學」依耗損度精準配置花磚與木地板，延長裝潢壽命。歐德傢俱成功將棒球精神轉化為空間秩序，在動靜之間，為消費者打造出兼具愛好與永續的理想家園。