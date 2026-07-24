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全球股市今年受惠AI浪潮持續走強，但作為AI產業核心的記憶體族群，自6月以來卻出現劇烈修正。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這波行情可說是「記憶體的斷魂時刻」，而造成全球記憶體股重挫的關鍵，並非產業基本面惡化，而是南韓市場過度發展高槓桿ETF，引爆籌碼失衡與融資斷頭效應。謝金河指出，南韓金融監督院先前核准16檔以三星（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）為標的的兩倍槓桿ETF，短時間吸引約14兆韓元資金湧入。許多年輕投資人為追逐高報酬大舉投入，甚至重押身家。隨著股價快速回檔，不到兩個月便爆發追繳潮。據他統計，約120萬戶投資人面臨追繳保證金，超過30萬個帳戶遭到斷頭，成為南韓資本市場近年最嚴重的事件之一，也對政府帶來龐大政治壓力。謝金河表示，他早在市場熱潮初期便察覺風險，當時不少韓國投資人赴香港交易槓桿ETF，之後更促使政府開放國內發行，當市場在股價高檔再加碼槓桿，最終埋下崩跌伏筆。謝金河分析，兩倍槓桿ETF的每日再平衡機制，在股價下跌時會持續擴大賣壓，使跌勢形成惡性循環，進一步加速融資斷頭。在這波修正中，SK海力士、三星率先重挫，賣壓也擴散至美光（Micron）、日本鎧俠（Kioxia）等國際記憶體大廠，全球記憶體族群幾乎全面失守。謝金河表示，根據他的統計，日本鎧俠股價跌幅達53.76%，為跌勢最重；Western Digital（WDC）下跌46.18%、SK海力士43.82%、Sandisk（SNDK）43.68%、Seagate（STX）38.78%，美光與三星也分別回跌35.95%、35.91%，七大記憶體廠跌幅皆超過三成。謝金河指出，這場由籌碼面引發的震盪，也拖累全球股市表現。南韓股市期間下跌31.5%，日本股市跌13.9%，美國費城半導體指數同樣承受沉重賣壓，而美國及香港掛牌的部分兩倍、三倍槓桿ETF，跌幅甚至高達七、八成，許多融資投資人遭到強制平倉。台股方面，加權指數則由48,218點回落至41,967點，跌幅約12.96%，不少個股股價腰斬，同樣受到全球資金去槓桿影響。儘管近期股價大幅修正，謝金河認為，記憶體仍是AI軍備競賽中基本面最具支撐的產業之一，相較部分本益比偏高的AI概念股，記憶體企業的獲利基礎更為穩健，近期修正可視為市場去槓桿、籌碼整理的過程。謝金河表示，南韓政府已從此次事件汲取教訓，市場最劇烈的風暴已逐步過去。未來缺乏基本面支撐、僅靠資金炒作的個股，仍可能面臨修正壓力；反觀具備獲利能力與產業競爭力的企業，在籌碼沉澱後，終將回歸合理價值。