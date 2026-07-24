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中國影視市場近年持續低迷，金馬影帝趙又廷日前接受專訪時坦言，今年上半年自己僅收到10個劇本邀約，和過去相比落差極大，更形容如今的影視圈「冷得夏天家裡都不用開空調（冷氣）」，一句話道盡產業寒冬。巧的是近日微博也出現「曝演員片酬從2億降到最高2500萬」熱搜，有爆料指出頂流演員片酬已較巔峰時期縮水近九成，不少網友認為對象是迪麗熱巴。趙又廷近日受訪時談到中國影視環境，坦言明顯感受到市場降溫，今年上半年收到的劇本數量僅約10個，與過去百花齊放的景況形成強烈對比。他更以「冷得夏天家裡都不用開空調」形容當前影視圈景氣，認為整個產業都進入前所未見的寒冬。微博23日流傳一則爆料指出，過去資本最瘋狂時期，頭部演員單部作品片酬最高可達2億元人民幣（換算約台幣9.5億元），如今已降至最高2500萬元人民幣（換算約台幣1.1億元），降幅逼近九成，引發中國網友熱烈討論。雖然爆料並未直接點名是哪位演員，但不少網友推測，可能指的是迪麗熱巴等頂流藝人。若以迪麗熱巴為例，片酬若真的從2億元人民幣降至2500萬元人民幣，等於從約新台幣9億元降至約1.1億元，落差相當驚人。不過截至目前相關消息皆未獲當事人證實。