受到紅霞颱風影響，台東縣政府宣布，「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」今（24）日、明（25）日兩天的活動也有異動，包含7月24日下午場至7月25日上午場鹿野高台活動取消，還有鐵花新聚落的兔兔打卡點也將預防性暫停展演。
🟡「台灣國際熱氣球嘉年華」兩日活動取消詳細說明：
▪️7月24日下午場至7月25日上午場鹿野高台活動取消，含周邊活動及台東特色館A、B館皆不開放
▪️7月24日17:00起，鐵花新聚落的兔兔打卡點預防性暫停展演（重新展出時間視現場復原狀況為準）
🟡「台灣國際熱氣球嘉年華」兩日活動取消退費辦法：
▪️民間預約停車場退費：
主辦方提到，若有疑問請洽民間預約停車場客服：
停車場預約官網或是停車場預約𝗟𝗜𝗡𝗘客服https://lin.ee/WsTj5bn
▪️網路預約繫留體驗票券退費辦法：
已進行7月24日下午場至7月25日上午場網路預約繫留體驗票券的朋友，此訂單將可辦理全額退費(約需14-21個工作天)，並發送簡訊通知。
建議若有疑問可洽易遊網客服：
客服電話：(02)5573-6886（𝟮𝟰小時服務)
易遊網 𝗟𝗜𝗡𝗘：https://bit.ly/3wgBOQs
台南「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」延後到8月8日、9日
而臺南市政府觀光旅遊局也公布，與七股區公所共同辦理之「2026臺南七股海鮮節」系列活動「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」，原訂本週7月25日、26日舉辦之兩場次，採預防性延期至8月8日及9日辦理。
觀旅局提到，「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」已報名並已完成繳費的民眾可持原票券參加延期梯次（8月8日及9日）活動或全額退票，門市購票者或網站購票已領取票券欲退票者請至ibon機台辦理退票，現金購票者將會於櫃檯退款，信用卡購票者將會退回原刷卡行。
線上購票未領者請於ibon網站「訂單明細」申請退票，費用將會退回原刷卡行，請務必於8月7日晚上11點前完成退票手續，逾時退票每張酌收10元手續費。
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▪️7月24日下午場至7月25日上午場鹿野高台活動取消，含周邊活動及台東特色館A、B館皆不開放
▪️7月24日17:00起，鐵花新聚落的兔兔打卡點預防性暫停展演（重新展出時間視現場復原狀況為準）
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台南「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」延後到8月8日、9日
而臺南市政府觀光旅遊局也公布，與七股區公所共同辦理之「2026臺南七股海鮮節」系列活動「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」，原訂本週7月25日、26日舉辦之兩場次，採預防性延期至8月8日及9日辦理。
觀旅局提到，「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」已報名並已完成繳費的民眾可持原票券參加延期梯次（8月8日及9日）活動或全額退票，門市購票者或網站購票已領取票券欲退票者請至ibon機台辦理退票，現金購票者將會於櫃檯退款，信用卡購票者將會退回原刷卡行。
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