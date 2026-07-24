歐洲多國近期野火頻傳，大多是由於氣候太過炎熱、乾燥，外加風向導致，但也有一部分出於人為。在義大利南部，有當地官員聲稱，不法分子疑似將浸滿易燃液體的布條綁在貓咪身上並點燃，達成縱火目的。消息曝光後引發社會譴責，動保團體也已提出刑事告訴，並懸賞1000歐元，希望民眾提供線索協助緝凶。
綜合《太陽報》等外媒報導，事發在義大利南部的卡拉布里亞（Calabria），當地民防局官員科斯塔雷拉（Domenico Costarella）指出，有人將浸有易燃物的布料綁在流浪貓身上並縱火，受驚逃竄的貓隨即在田野間奔跑，導致火勢迅速向外蔓延。他直言，這些野火並非單純天災，而是「惡意人士」刻意造成。
義大利保護動物與環境協會，已針對虐待動物、縱火等罪嫌向檢方提出告訴，同時祭出1000歐元懸賞，希望民眾提供破案線索，但目前還未逮到人。
報導提到，其實利用動物縱火的行為，在義大利不是第一次，2016年、2017年就曾出現類似手法，當時甚至有官員懷疑黑手黨涉案，但相關指控始終未獲司法定罪。
除了人為縱火，專家也坦言，歐洲近期持續高溫、乾旱及強風，導致植被極度乾燥，火勢更易蔓延。義大利西西里島目前已有數十處火場，約6000名消防員、森林巡護員及民防人員投入救災；鄰近的卡拉布里亞地區也已通報超過160起火警，持續與火勢搏鬥中。
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義大利保護動物與環境協會，已針對虐待動物、縱火等罪嫌向檢方提出告訴，同時祭出1000歐元懸賞，希望民眾提供破案線索，但目前還未逮到人。
報導提到，其實利用動物縱火的行為，在義大利不是第一次，2016年、2017年就曾出現類似手法，當時甚至有官員懷疑黑手黨涉案，但相關指控始終未獲司法定罪。
除了人為縱火，專家也坦言，歐洲近期持續高溫、乾旱及強風，導致植被極度乾燥，火勢更易蔓延。義大利西西里島目前已有數十處火場，約6000名消防員、森林巡護員及民防人員投入救災；鄰近的卡拉布里亞地區也已通報超過160起火警，持續與火勢搏鬥中。