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針對「三立家廚」與「山力家廚」兩家公司突發性未履約、客服全斷的消費爭議，台中市法制局長李善植隨即啟動行政調查。消保官會同經發局實地稽查後，確認業者已無營業事實且負責人呈失聯狀態。市府除嚴正要求業者出面善後外，亦緊急發布自救指南，教導受害消費者透過「信用卡爭議款」及「法院支付命令」維護自身權益。法制局表示，市府近期接獲多起民眾陳情，指稱向上述業者購買服務後，業者未依約進行濾水器保養，且客服電話均無人應答。消保官原定召開消費爭議協商會議，但寄發通知單至公司登記地均遭無人領取退件，導致法務協處程序陷入停擺。為釐清業者經營現況，消保官啟動行政調查前往現場突擊稽查，卻驚見登記地早已無營業跡象，甚至已更換其他業者進駐，負責人呈完全失聯狀態。消保官重申，業者應善盡企業社會責任，儘速出面釐清善後，市府將持續關注案情發展。面對業者失聯，台中市消保官特別統整受害民眾的自救救濟管道。消保官指出，曾與三立或山力家廚簽約付款的消費者，應立即整理並妥善保存契約書、訂購單、收據、匯款紀錄、信用卡簽單及通訊軟體對話紀錄等關鍵憑證。法制局表示，信用卡付款者，即使業者已向銀行請款，未獲得服務部分仍可向發卡銀行申請「信用卡爭議帳款」。消保官提醒，爭議款有嚴格時效性限制（以 VISA、Mastercard 為例，須於刷卡日起 540 日內，且業者未提供服務起 120 日內提出，並須預留銀行 15 個工作天處理作業）。另外，現金交易者，若以現金付款，可檢具相關事證向法院聲請「支付命令」或提起民事訴訟救濟。法制局說，市府及各區公所均設有免費法律諮詢服務，並貼心針對上班族提供夜間服務，民眾可於週一至週五晚間 5 點至 7 點撥打專線（04-22177300）洽詢，或至法制局官網查詢詳細資訊。法制局最後呼籲，民眾預購高單價商品或長期服務時，應審慎評估交易風險與業者履約能力。建議優先選用信用卡付款以保留爭議款申請權，並選擇營業資訊透明、商譽良好的商家；同時避免一次性支付全額高額價金，應爭取依履約進度分期付款。若有任何消費疑義，可於上班時間撥打全國消費者服務專線「1950」求助。