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新北市重大捷運建設再迎來新進展。新北捷運局推動中的五泰輕軌於今年3月通過環境部環境影響評估委員會第46次大會審議，完成環評法定程序，象徵計畫朝向綜合規劃核定及後續工程推動再跨出重要一步。隨著建設進程逐步明朗，鄰近沿線的五股洲子洋重劃區也再度成為市場關注焦點。信義房屋五股重劃店專員吳繡羽表示，五泰輕軌討論多年，在地方早已是居民期待的重要建設，如今完成環評，讓不少原本持觀望態度的外地購屋族開始提高看房意願，對未來交通與生活機能更有信心。近年洲子洋重劃區發展持續推進，建商依照市場節奏穩定推案，雖然日前曾受到土方等議題影響部分工程進度，但整體開發腳步並未停歇。相較雙北其他新興重劃區，洲子洋房價仍屬相對親民，對首購族及年輕家庭具有相當吸引力，若未來輕軌正式動工並完工通車，可望進一步帶動外來人口移入。她分析，目前洲子洋居民對外交通仍以自行開車、騎車及公車為主，雖然搭乘公車約15分鐘即可抵達蘆洲捷運站，但仍需仰賴道路運輸。未來五泰輕軌將串聯新蘆線及機場捷運，提供更完整的大眾運輸路網，提升區域通勤便利性。除了軌道建設外，大型交通建設同樣為區域加分。吳繡羽表示，淡江大橋完工後，透過台64線可快速銜接國道一號，不僅有助五股居民南北往返，也能改善過去關渡橋上下班尖峰時段容易壅塞的情形，對開車族而言便利性將明顯提升。此外，也可望吸引淡水、新市鎮等區域民眾考量轉往洲子洋購屋，擴大區域住宅需求。不過，她也提醒，重大交通建設在施工期間難免帶來短期影響，若五泰輕軌正式動工，主幹道新五路部分路段可能因施工縮減車道，對日常交通造成一定程度衝擊；沿線第一排社區也可能面臨施工噪音、粉塵等問題。若未來採高架形式興建，部分住戶還需留意隱私及景觀影響，因此建議可優先考慮距離主幹道第二排、生活環境較安靜的社區，兼顧捷運便利性與居住品質。目前總價2,000萬元以下仍是市場主流需求，以二房、三房產品最受歡迎。目前洲子洋新成屋及預售屋成交單價約落在每坪5字頭，中古屋則多以屋齡約13年、每坪4字頭為主，實際價格仍會依河景、景觀、樓層及坪數有所差異。